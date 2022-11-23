ЖКХ

Почти 14 тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковской области

Почти 14 тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковской области. Об этом сообщила председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она напомнила, что потенциал догазификации Псковской области согласно сводному план-графику составляет 24 546 домовладений в 132 населенных пунктах 16 муниципальных образований.

Елена Пилипенко привела статистику по состоянию на 24 ноября по Псковской области в целом в рамках догазификации: подано заявок - 17832, принято заявок - 14745, отклонено заявок - 3087, заключено договоров - 13450 (91% от принятых заявок), выполнено договоров до границ участков - 7876 (59% от заключенных договоров), выполнено подключений - 1004 (7% от заключенных договоров).

По ее словам, есть положительная динамика после проведения последнего парламентского часа на тему догазификации.

Елена Пилипенко также рассказала, что в соответствии с решениями федерального штаба по газификации на региональные дашборды в ноябре 2022 года добавлена информация о количестве домовладений региона, для которых создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения в рамках догазификации, газопровод от границ таких участков проходит не далее 200 метров. По информации АО «Газпром газораспределение Псков», по состоянию на 5 ноября 2022 года на территории Псковской области техническая возможность создана для 11402 домовладений.

В соответствии с производственным планом работ АО «Газпром газораспределение Псков» от 8 июля 2022 года строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков заявителей, заключивших договор на догазификацию, должно быть завершено до конца ноября 2022 года. В настоящее время указанные работы не завершены ни в одном муниципальном образовании, уточнила Елена Пилипенко.

По ее словам, есть вероятность срыва сроков выполнения мероприятий по догазификации домовладений в Псковской области до конца 2022 года.