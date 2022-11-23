ЖКХ

Игорь Дитрих указал на факт завышения цены при работах по догазификации

На факт завышения цены при работах по догазификации указал председатель комитета по труду и социальной политике, вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня документ от главы района, что "Газпром газораспределение Псков" проводит работы внутри участка существенно выше заявленной стоимости. Это Бежаницкий район», - сказал Игорь Дитрих.

«У нас таких вопросов с ним не возникало. Разберемся», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Игорь Дитрих поинтересовался, сделают ли работы по догазификации в этом году на 84%, а на следующий год останется 16%?

«Да, это от заключенных договоров», - ответила руководитель областного комитета по тарифам Елена Пилипенко.

«Из доклада цифры не сопоставить, чтобы сделать выводы», - сказал Игорь Дитрих.