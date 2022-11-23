ЖКХ

Работы по догазификации завершат в пяти районах Псковской области в ближайшее время

Работы по догазификации завершат в пяти районах Псковской области в конце ноября-начале декабря. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Басников рассказал, что, поскольку теперь программа бессрочная, то те, кто не донес документы, могут спокойно это сделать, либо достроить дом и получить эту услугу, когда жилье будет готово. По его словам, до конца года ожидается выполнить 11 552 договора до границ участка.

Руководитель компании отметил, что на 2023 год переходят договоры, заключенные после 1 октября, и те, которые требуют согласований. «Технически мы построим газопроводы и уличные, и подведем до жителей. Но газ они получат тогда, когда будут получены разрешения», - продолжил Олег Басников.

Многие пока не изъявили желание построить внутри участка газопровод-ввод и купить оборудование, указал он. Для выполнения строительно-монтажных работ привлечено 16 подрядных организаций, задействованы 55 строительных бригад. По словам Олега Басникова, все бригады укомплектованы строительной техникой - всего 56 единиц.

«Все бригады обеспечены оборудованием для выполнения работ в зимний период. Во всех муниципальных образованиях ведутся работы», - сказал он и уточнил, что есть отставание по Дедовичскому району. Уже определен подрядчик, который выходит на объект к концу следующей недели и сейчас закупает материалы.

Смотрите также Названы основные причины переноса сроков догазификации в Псковской области на 2023 год

Олег Басников напомнил, что средняя стоимость работ внутри участка - 55 тысяч рублей при условии заключения договора с АО «Газпром газораспределение Псков». Стоимость минимального комплекта оборудования в магазинах компании - 49 тыс. 600 рублей. Средняя цена по Псковской области на такого рода оборудование - порядка 80 тыс. рублей. Это плита, водонагреватель, напольный котел, прибор учета газа и сигнализатор контроля загазованности, перечислил Олег Басников и подчеркнул, что внутри участка услуга платная.