ЖКХ

Работы по устранению последствий аварии на водопроводе проводят в Пскове

Работы по устранению последствий аварии на водопроводе проводят на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

В настоящее время на месте работают аварийно-восстановительные бригады «Горводоканала» и спецтехника, которые производят откачку воды из затопленных во время аварии водопроводных колодцев и уборку затопленных территорий.

«Отдельные слова благодарности выражаем дорожной компании "СитиИнвестГрупп" и специализированной службе города Пскова, которыe оказывают помощь по устранению последствий утечки на водопроводных сетях», – рассказали в «Горводоканале».

Работы продолжатся до полного устранения последствий аварии на водоводе. Все потребители получают воду, абонентов без водоснабжения в данный момент нет.

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