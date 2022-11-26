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Псковская область получит около 130 млн рублей на ремонт сетей в Острове-3 и реконструкцию очистных сооружений в Гдове

26.11.2022 10:14|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит порядка 130 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на создание комфортной городской среды. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Фото: МП «Псковские тепловые сети»

«Выделение порядка 130 млн рублей федеральных средств Псковской области позволит в 2022 году начать работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в городе Остров-3 и по реконструкции очистных сооружений канализации в городе Гдове. Данные мероприятия реализуются по поручениям президента России», - говорится в сообщении.

78 млн 193,7 тыс. рублей будут предоставлены на реконструкцию очистных сооружений канализации в Гдове, а 50 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Острове-3.

Работы будут идти в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Теги: #комфортная среда #инфраструктура
Источник: Псковская Лента Новостей
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