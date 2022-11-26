ЖКХ

О мастере службы центральных тепловых пунктов рассказали в ПТС

О мастере службы центральных тепловых пунктов Михаиле Лукьянове рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«История Михаила Лукьянова очень интересная. Он трудится на нашем предприятии с 2008 года – это целых 15 лет, да и официально предприятие является единственным его местом работы, если заглянуть в его трудовую книжку. До своего назначения в мастера Михаил Юрьевич трудился слесарем по обслуживанию центральных тепловых пунктов (ЦТП) в районе Завеличье. За годы своей безупречной работы он отлично себя зарекомендовал как высококлассный специалист, который отлично знает своё дело», - рассказали на предприятии.

Руководство предприятия решило дать ему возможность попробовать себя в другой должности. Взамен разводного ключа Михаил Лукьянов получил ежедневник и ручку. «Пятнадцать лет работы слесарем не прошли бесследно. Михаил Юрьевич постоянно хочет что-то раскрутить и поковырять. На адаптацию к новой должности ему нужно время, но его не так много», - заметили в пресс-службе.

Служба ЦТП занимается постоянным контролем за корректной работой всех центральных тепловых пунктов города, а именно на них и происходит процедура подогрева холодной воды. Михаил Лукьянов отвечает за работу сразу 28 подобных инженерных сооружений. Это огромная ответственность, с которой может справиться далеко не каждый, но учитывая тот опыт, что наработал за 15 лет Михаил Юрьевич, у нас нет сомнений, что он справится», - подчеркнули в ПТС.

«Коллектив без особых проблем принял своего нового руководителя. Все понимают, что он заслужил продвижение по службе и доказал, что может принимать решения самостоятельно. Только с виду может показаться, что слесарь делает ту работу, которую ему поручает мастер, но именно слесаря обслуживают ЦТП нашего города. Они следят за тем, как работает то или иное оборудование, и отвечают за подачу горячей воды до конечного потребителя», - объяснили на предприятии.

Как уточнили в пресс-службе, на первых порах очень сложно перестроиться и самому начать позиционировать себя в новой должности, но, пройдя все ступени, человек приобретает опыт, который поможет принимать самые непростые решения.

«Мы уверены, что у Михаила Юрьевича всё получится, и он справится со всеми поставленными перед ним задачами», - заключили в ПТС.