ЖКХ

«Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 ноября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодняшний разговор был посвящен особенностям оплаты услуг «Псковских тепловых сетей» при переходе на прямые договоры с гражданами. Как известно, в последнее время предприятие ведет политику прямых, без посредничества управляющих компаний, договорных отношений с нами, потребителями услуг. ПТС поставляет нам тепло и горячую воду, а мы оплачиваем это, рассчитываясь с поставщиком. Так действительно проще и надежнее. Но при переходе на прямые договоры горожане сталкиваются с некоторыми трудностями. Например, так называемым «задвоением квитанций». Сегодня ведущая Любовь Кузнецова с помощью экспертов детально разобрала все проблемные моменты, связанные с оплатой услуг ПТС.