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Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат регионального парламента Олег Савельев

Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Великолукском районе работа начала двигаться так, как бы хотелось. Данные на 22 ноября показывают, что газ поступил в распределительный газопровод в сети деревни Булынино. Продолжаются работы по прокладке распределительных газопроводов в деревнях каменка Лычёво, Каменка, Волково и других», – рассказал Олег Савельев.

Продолжается процесс догазификации и в Новосокольниках.

«По данным администрации, буквально на днях приступают оперативно к работе в плане подключения уже частного сектора. Там 530 заявок, врезка сделана в 46, так называемая нулевая врезка – 112. Успеют ли до заявленных сроков? Посмотрим», – пояснил он.

По словам депутата, у Куньинского района наблюдаются хорошие перспективы.

«У Куньинского района как такового природного газа еще нет. Но есть очень хорошие перспективы, поскольку по Кунье Минстрой одобрил инвестиционный проект. В рамках проекта предполагается строительство пяти модулей газовых котельных: четыре в Кунье, одна в Ущицах. Полная замена семи километров теплотрассы. В Кунье вся разводка есть, газа в трубах пока нет», – заметил гость студии.

Олег Савельев объяснил, что в районе сменился подрядчик на проведение работ по повторным испытаниям внутрепоселкового газопровода.

«Муниципальный контракт подписан с псковской фирмой "ГазИнвестСтрой". Подрядчик должен проверить герметичность сети, если есть – определить точки разрыва, составить дефектную ведомость. Мы надеемся, что в 2023 году газ в Кунью придет», – резюмировал депутат.

Напомним, в состав округа №12 входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы.