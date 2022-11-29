Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат регионального парламента Олег Савельев

Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Продолжается процесс догазификации и в Новосокольниках.
«По данным администрации, буквально на днях приступают оперативно к работе в плане подключения уже частного сектора. Там 530 заявок, врезка сделана в 46, так называемая нулевая врезка – 112. Успеют ли до заявленных сроков? Посмотрим», – пояснил он.
По словам депутата, у Куньинского района наблюдаются хорошие перспективы.
Олег Савельев объяснил, что в районе сменился подрядчик на проведение работ по повторным испытаниям внутрепоселкового газопровода.
«Муниципальный контракт подписан с псковской фирмой "ГазИнвестСтрой". Подрядчик должен проверить герметичность сети, если есть – определить точки разрыва, составить дефектную ведомость. Мы надеемся, что в 2023 году газ в Кунью придет», – резюмировал депутат.
Напомним, в состав округа №12 входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы.