ЖКХ

Излив канализации в Крестках прекратился благодаря вмешательству Горводоканала

Строительный мусор стал причиной сложного засора канализационного коллектора в Пскове. Больше суток специалисты Горводоканала занимались восстановлением работы коллектора, обеспечивающего отвод неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов улиц Владимирской и Никольской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала

«Причина излива стоков и подпора канализации – крупный засор, спровоцированный запрещенным строительным мусором, который по каким-то неизвестным причинам оказался свален в колодце», - отметили в пресс-службе.

Директор предприятия Константин Болотин уже неоднократно говорил, что проблемы с канализацией у предприятия чаще всего начинаются как раз после того, как дорожники сдают свои объекты после строительства или реконструкции: «В частности, весь строительный мусор, который был на дорогах, зачастую сбрасывается в наши коллекторы. Потом мы достаем и камни, и остатки деревянных поддонов, и куски асфальта. Строительный мусор часто является причиной, по которой идет переполнение коллекторов и происходит излив. Раньше такого не было. Сейчас вопросы взаимодействия мы проговариваем с администрацией города, чтобы после того, как дорожники завершают свои объекты, им не поступала оплата до тех пор, пока Горводоканал не примет колодцы».

Засор в этот раз был настолько сложным, что аварийно-восстановительным бригадам пришлось прибегнуть к использованию нескольких единиц сложной спецтехники, установить оборудование, которое позволило перекачивать стоки по временной схеме. Лишь благодаря профессионализму специалистов ресурсоснабжающей организации и слаженности их действий, удалось оперативно устранить излив, прочистить и промыть колодец, подчеркнули в пресс-службе.

«Факт злостного нарушения всех норм поведения был зафиксирован. Теперь специалистами МП г. Пскова "Горводоканал" готовятся заявления в правоохранительные органы, прокуратуру и надзорные ведомства, для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к несанкционированной свалке на магистральных сетях водоотведения», - отметили на предприятии.

Напомним, что строительный мусор, попавший в канализацию, способен оказать негативное воздействие не только на сети водоотведения, но и на дорогостоящее оборудование канализационных станций, обеспечивающих их перекачку на очистные сооружения.

«Убедительно призываем всех ценить нелегкий труд работников аварийных служб города и быть более сознательными при пользовании канализацией! Устранение засоров – трудоемкий процесс. Просим строительные организации, занимающиеся возведением новых объектов, а также благоустройством городских территорий, провести разъяснительную работу с подрядчиками, в частности, напомнить об обязанности вывозить строительный и иной мусор на специализированные площадки и полигоны, а не сваливать их ближайшие колодцы!» - добавили в пресс-службе.