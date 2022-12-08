Излив канализации в Крестках прекратился благодаря вмешательству Горводоканала

Строительный мусор стал причиной сложного засора канализационного коллектора в Пскове. Больше суток специалисты Горводоканала занимались восстановлением работы коллектора, обеспечивающего отвод неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов улиц Владимирской и Никольской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала
«Причина излива стоков и подпора канализации – крупный засор, спровоцированный запрещенным строительным мусором, который по каким-то неизвестным причинам оказался свален в колодце», - отметили в пресс-службе.
Засор в этот раз был настолько сложным, что аварийно-восстановительным бригадам пришлось прибегнуть к использованию нескольких единиц сложной спецтехники, установить оборудование, которое позволило перекачивать стоки по временной схеме. Лишь благодаря профессионализму специалистов ресурсоснабжающей организации и слаженности их действий, удалось оперативно устранить излив, прочистить и промыть колодец, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что строительный мусор, попавший в канализацию, способен оказать негативное воздействие не только на сети водоотведения, но и на дорогостоящее оборудование канализационных станций, обеспечивающих их перекачку на очистные сооружения.
«Убедительно призываем всех ценить нелегкий труд работников аварийных служб города и быть более сознательными при пользовании канализацией! Устранение засоров – трудоемкий процесс. Просим строительные организации, занимающиеся возведением новых объектов, а также благоустройством городских территорий, провести разъяснительную работу с подрядчиками, в частности, напомнить об обязанности вывозить строительный и иной мусор на специализированные площадки и полигоны, а не сваливать их ближайшие колодцы!» - добавили в пресс-службе.