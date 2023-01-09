ЖКХ

«Экопром» скорректировал график вывоза контейнеров в порховской деревне Боровичи

Вывоз контейнеров для ТКО на площадках в деревне Боровичи Порховского района будет проходить в четверг. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Филиал ООО "Экопром" сообщает, что вывоз контейнеров для ТКО, установленных на контейнерных площадках в деревне Боровичи Порховского района по адресам: напротив дома 14, вблизи дома 143, напротив дома 49, вблизи дома 57, будет осуществляться по графику – четверг еженедельно», – написали в группе.

В связи с этим мешковой сбор отменяется, добавили в компании.