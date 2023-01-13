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ЖКХ

В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения

13.01.2023 20:43|ПсковКомментариев: 0

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в деревне Писковичи Псковского района сегодня, 13 января. Две бригады рабочих устранили аварию, тепло начали подавать в дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского района.

«Обратите внимание, в первое время после включения отопления в трубах и батареях могут возникнуть воздушные пробки. Управляющая организации по заявкам граждан оперативно устранит проблемы в системе внутридомовых коммуникаций», – отметили в администрации. 

Телефон диспетчера управляющей компании ЖКХ Псковского района: 8(8112) 61-09-96.

Теги: #авария #теплоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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