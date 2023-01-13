ЖКХ

В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в деревне Писковичи Псковского района сегодня, 13 января. Две бригады рабочих устранили аварию, тепло начали подавать в дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского района.

«Обратите внимание, в первое время после включения отопления в трубах и батареях могут возникнуть воздушные пробки. Управляющая организации по заявкам граждан оперативно устранит проблемы в системе внутридомовых коммуникаций», – отметили в администрации.

Телефон диспетчера управляющей компании ЖКХ Псковского района: 8(8112) 61-09-96.