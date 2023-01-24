«Мехуборка» выясняет предпочтения псковичей в способах оплаты квитанций

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выясняет, как жителям Псковской области удобнее оплачивать квитанции ЖКХ - когда они приходят электронно или на бумаге. Соответствующий опрос проходит в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».
Способ оплаты с помощью удаленных каналов самообслуживания подойдет для всех, кто не любит очереди, кто ценит время и заботится о комфорте, отметили в компании и добавили, что в настоящее время с помощью онлайн-сервисов можно оплачивать любые квитанции.
«Получать ежемесячно десяток бумажных квитанций тоже не каждому удобно, потому что они могут не дойти, затеряться, или их можно случайно выкинуть с рекламой, которой забивают почтовые ящики. С квитанцией в электронном виде такого не случится, она не потеряется и чек об оплате не выцветет со временем», - обратили внимание на плюсы электронных квитанций в филиале «Экопрома».
По мнению специалистов, существуют и другие плюсы получения электронного платежного документа:
Филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту. Для этого нужно на официальном сайте заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора.