ЖКХ

«Мехуборка» выясняет предпочтения псковичей в способах оплаты квитанций

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выясняет, как жителям Псковской области удобнее оплачивать квитанции ЖКХ - когда они приходят электронно или на бумаге. Соответствующий опрос проходит в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Существуют десятки способов оплачивать услуги ЖКХ – от посещения банка до использования электронных денежных систем. Самым привычным местом для оплаты услуг ЖКХ по-прежнему остается отделение Почты России. Но не каждый готов отстоять в очереди около часа, чтобы оплатить квитанцию. Часть населения оплачивает услуги в отделениях Сбербанка или через банкоматы. Но все это создает неудобства и предполагает трату времени, которого и так катастрофически не хватает. Поэтому уже давно созданы различные варианты электронных сервисов», - отметили в ГК «Мехуборка».

Способ оплаты с помощью удаленных каналов самообслуживания подойдет для всех, кто не любит очереди, кто ценит время и заботится о комфорте, отметили в компании и добавили, что в настоящее время с помощью онлайн-сервисов можно оплачивать любые квитанции.

«Получать ежемесячно десяток бумажных квитанций тоже не каждому удобно, потому что они могут не дойти, затеряться, или их можно случайно выкинуть с рекламой, которой забивают почтовые ящики. С квитанцией в электронном виде такого не случится, она не потеряется и чек об оплате не выцветет со временем», - обратили внимание на плюсы электронных квитанций в филиале «Экопрома».

По мнению специалистов, существуют и другие плюсы получения электронного платежного документа:

Если бумажная квитанция доступна только в почтовом ящике, электронная квитанция доступна по всему миру. Электронная квитанция поступает на электронную почту, ее можно хранить там или переносить в отдельную папку. Бумажная платежка может задерживаться в доставке. Электронную абоненты получают сразу после начисления. Бумажная квитанция нужна только тем, кто ходит в кассы и терминалы. При потере такого документа дубликат можно получить только в офисе компании. Принадлежность официального электронного адреса компании легко устанавливается, а значит – и достоверность квитанции. В бумажном виде могут подложить двойник квитанции с указанием иного расчетного счета. Это экологично.

Филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту. Для этого нужно на официальном сайте заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора.