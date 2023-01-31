ЖКХ

В Совете Федерации заявили об износе очистных сооружений в Псковской области на 90%

Износ очистных сооружений в Псковской области составляет более 90%. Об этом сообщили на круглом столе в Совете Федерации 26 января, на котором обсуждалось, где найти источники финансирования для реконструкции системы очистных сооружений.

Большинство российских очистных сооружений построены в 60-70-х годах XX века. За это время и канализационные трубы, и другое оборудование порядком износилось.

Как рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сейчас в системе водоотведения 60 тысяч очистных сооружений водопровода, 12 тысяч очистных сооружений канализации. Общая протяженность сетей водоотведения — около 200 тысяч километров, сообщает «Парламентская газета».

О том, что срок их годности подходит к концу, свидетельствуют сообщения в СМИ об авариях в российских городах и поселках. К примеру, этой зимой жители Санкт-Петербурга не один раз жаловались на аварии канализационных труб, из которых в подвалы домов полились нечистоты. Прорывы происходили из-за ветхости системы канализации. Причем случалось это даже в домах, расположенных рядом с городской администрацией.

Одна из крупнейших аварий канализационной сети произошла в Волгограде осенью 2022-го. Там обрушился свод бетонного канала канализационного коллектора, и зловонная жидкость потекла по улицам в Волгу. А почти двести тысяч жителей и шесть медицинских учреждений на несколько дней остались без воды.

А в одном из жилых домов города Кировска Мурманской области летом того же года прорвало канализационную трубу. Подвал затопило ее содержимым, из-за чего в квартирах появились совсем нежелательные насекомые.

Незадолго до новогодних праздников беда случилась и в поселке Загорянский Московской области, где на одной из улиц прорвало уже канализационный коллектор. В результате по дворам жителей разлились нечистоты.

По словам Андрея Шевченко, обсуждаемая тема актуальная. Ведь, как показал проведенный перед встречей опрос субъектов РФ, износ очистных сооружений в регионах составляет до 80%. Помимо Псковской области, более 90% износ составляет в Свердловской и в Республике Марий Эл.

При этом обновляется сейчас не более одного-двух процентов в год, посетовал сенатор. «Практически все регионы обращают внимание на нехватку средств на строительство и реконструкцию, модернизацию таких объектов. Более половины — указывают на отсутствие средств даже на подготовку проектно-сметной документации», — добавил Шевченко.

Но основной темой разговора стал вопрос финансирования реконструкции канализационных очистных сооружений в Астрахани. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. «Речь идет о правобережных очистных сооружениях Астрахани, которые находятся в нескольких сотнях метров от русла Волги. Этот объект призван аварийным, и его дальнейшая эксплуатация может повлечь за собой экологическую катастрофу», — пояснил сенатор. По его словам, важно, чтобы реконструкция началась в этом году, поскольку это стратегический вопрос для всего региона. От этого зависит не только экологическая обстановка и здоровье жителей города, но и развитие строительного и промышленного комплексов.

Александр Башкин рассказал, что проектную документацию областная администрация уже подготовила. «Уже на следующей наделе правительство региона представит варианты решения этого вопроса, и мы определим механизм и источники финансирования», — заверил он.

По словам Александра Башкина, есть различные механизмы привлечения средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий в этой сфере. Так, это федеральные проекты «Оздоровление Волги» и госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Эти программы и служат источником средств для реализации подобных проектов, считает сенатор. Софинансирование на обновление очистных систем идет из федерального и регионального бюджетов. Причем большую часть расходов берет на себя первый.

«Это не локальная, а системная проблема. И очень важно, что ею занимаются на федеральном уровне, Правительство, ведь состояние очистных сооружений — это безопасность наших граждан и ключ к комфортной жизни», — резюмировал Александр Башкин.

В свою очередь, сенатор Андрей Шевченко считает важным проработать вопрос о мерах поддержки разработчиков новых отечественных технологий очистки воды и стоков, производителей оборудования и материалов.