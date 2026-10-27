Одним из итогов «мусорной реформы» на данный момент является изменение в системе оплаты услуги по вывозу отходов: произошла трансформация формы платежей, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, раньше платежи в основном шли не напрямую через организацию, которая занималась вывозом, утилизацией, обработкой отходов, а платились через управляющие компании.
По его словам, именно территориальная схема стала основным рабочим документом регионального оператора.