 
ЖКХ

Одним из итогов «мусорной реформы» стала трансформация платежей — Сергей Пайст

0

Одним из итогов «мусорной реформы» на данный момент является изменение в системе оплаты услуги по вывозу отходов: произошла трансформация формы платежей, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, раньше платежи в основном шли не напрямую через организацию, которая занималась вывозом, утилизацией, обработкой отходов, а платились через управляющие компании.

«То есть в данном случае просто изменился контрагент, появилась квитанция с выделенной платой, с расчетом тарифа. И стало чаще звучать такое определение, как территориальная схема по обращению с отходами», — пояснил Сергей Пайст.

По его словам, именно территориальная схема стала основным рабочим документом регионального оператора.

«Территориальная схема по обращению с отходами — это его основной документ, порядок действий, в котором расчет платы и производится. И порядок действий, и что куда едет, и зачем едет, и почему. Вот такой регулируемый непосредственный документ», — заключил эксперт.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026