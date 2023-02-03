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ЖКХ

Внеплановые учения проводят на самой большой котельной Пскова. ФОТО

03.02.2023 11:06|ПсковКомментариев: 0

Учения проходят на котельной Северо-Восточного промышленного узла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«На самой большой котельной нашего города (СВПУ) произошло серьезное возгорание мазутного топлива, в результате чего огнём был охвачен котёл №4, пламя быстро распространилось по всему зданию, загорелся щит управления котлоагрегатами, всё здание было объято пламенем. Несколько работников оперативного персонала оказались в ловушке. Они получили ожоги разной степени тяжести и серьёзное отравление угарным газом», - рассказали об официальной версии учений в ПТС.

Учения носят внеплановый характер, к ним никто не готовился. «Оперативный персонал был предупреждён только утром (дабы, исполняя все нормы и требования пожарной безопасности, котельная не была остановлена по-настоящему)», - пояснили на предприятии. 

«Наше предприятие подходит к учениям со всей ответственностью. Оперативным персоналом ведутся все необходимые журналы, каждый знает, где находятся средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, которые своевременно поверяются и перезаправляются. Мы полностью осознаём всю степень опасности, которая существует при возникновении внештатных ситуаций на наших объектах, и какими могут быть их последствия для нашего города», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

Когда поступило предложение провести внеплановые учения, руководство предприятия решило провести учения именно на котельной СВПУ. «Выбор на неё пал не случайно, объект очень старый, имеет высокий класс опасности и находится на удалении от центра города (чтобы не сильно пугать население)», - рассказали в ПТС. 

В 10:00 от старшего смены поступил звонок в 112. Незамедлительно по тревоге были подняты все свободные пожарные расчёты, время прибытия которых составило чуть больше пяти минут. «Но вы же не думаете, что звонок был только один, мы же старались сделать учения реалистичными, ещё несколько сотрудников предприятия позвонили и сообщили о возгорании. Одновременно с этим, информацию о возгорании получила и Аварийно-диспетчерская служба предприятия, которая тоже передала сведения по своим каналам связи», - заметили на предприятии. 

  

Получилось довольно шумно, особенно испугались владельцы припаркованных по соседству автомобилей, когда у котельной стали скапливаться пожарные расчёты МЧС, отметили в ПТС. Пожар был быстро локализован и устранён. Весь оперативный персонал своевременно эвакуирован, пострадавшие выведены и им оказана вся необходимая помощь.

Предприятие поблагодарило руководство МЧС России по Псковской области и по городу Пскову за возможность проведения таких полномасштабных учений. «Надеемся, что в жизни нам это не пригодится, а встречаться мы будем только на таких мероприятиях, но готовыми мы должны быть ко всему», - заключили в ПТС. 

Теги: #псков #птс #учения
Источник: Псковская Лента Новостей
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