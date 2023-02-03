ЖКХ

Директор псковского «Газпрома» в прямом эфире ответил на вопросы телезрителей

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников эфире телеканала «Россия 24» подвел промежуточные итоги догазификации в 2022 году, озвучил перспективы газификации Псковской области и ответил на вопросы телезрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Скриншот из программы телеканала «Россия 24»

В частности, телезрителей интересовали условия газификации садовых некоммерческих товариществ, сроки подключения домовладений и газификации населенных пунктов, наличие льгот для участников догазификации, правила и способы подачи заявок.

«Такая обратная связь очень нужна и важна для нас. Всего поступило около 600 обращений, все они переданы в Службу догазификации. В ближайшее время все заявители получат ответы на свои вопросы», - отметил Олег Басников.