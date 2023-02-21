Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

Пригласительные билеты на Сретенский бал продолжают выдавать в Пскове

День открытых дверей прошел в себежской исправительной колонии

Пскович предстал перед судом за поддельное медзаключение для получения водительских прав

О сожжении деревни в Плюсском районе рассказали архивисты в новом видеоролике

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе молодежных авторских проектов

Специалисты опровергли миф о вреде кофе и яиц для здоровья

Как удачно приготовить блины с первого раза, объяснили эксперты

Почти 750 льготных билетов оформили инвалидам в Псковской области в 2022 году

Предложения о проведении работ в рамках капремонта направили собственникам в Псковской области