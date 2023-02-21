ЖКХ

«Экопром» призвал управляющие компании оперативнее убирать снег

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») призвал управляющие компании оперативнее убирать снег, чтобы не допускать срывов графиков по вывозу ТКО.

«Снегопад в Псковской области создал дополнительные трудности коммунальным службам. Обильный снегопад, который обрушился на область в выходные, вновь осложнил работу организаций, отвечающих за улично-дорожные сети», - говорится в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

В «Экопроме» отметили, что не все районы справились с обильным снегопадом. К некоторым есть определенные замечания по расчистке подъездов и уборке контейнерных площадок от сугробов, указали в компании.

«Несмотря на погодные условия и дополнительные трудности, созданные коммунальными службами, вывоз отходов производится в штатном режиме», - добавили в «Экопроме».