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ЖКХ

Масштабные ремонтные работы проводят на одной из котельных в Пскове

21.02.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Масштабные ремонтные работы на одной из котельных областного центра проводит муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Сегодня мы приехали в котельную на улице Коммунальной, 22б. Мы уже здесь бывали. По осени стартовали работы по благоустройству прилегающей территории и установке нового забора. Но здесь далеко не всё так легко и просто. Котельные – это стратегический объект, работу которого регламентирует 1000 и 1 нормативный акт. Но не только работа котельного оборудования жёстко регламентируется. Под регулирование попадает ещё и прилегающая к котельной территория», – отметили на предприятии.

Работники установили противотаранные ограждения. Они выкопали траншею, в неё установили металлическую обрешетку, которая изготовлена из старых водогрейных трубок. «После демонтажа котлов остаётся множество разных трубок, которые можно сдать в металлолом или приспособить на нужды предприятия. То, что не может использоваться в работе – сдаётся, а что можно – отправляется для дальнейшего использования», – пояснили в пресс-службе.

Сотрудники ПТС варили из трубок каркас, который опустили на дно траншеи, вокруг него установили обрешетку, которая нужна для заливки фундамента. А уже сверху установили сам забор. «Все элементы свариваются вежду собой, получается фундаментальное строение. Спасёт даже в случае зомби-апокалипсиса», – подчеркнули в ПТС. 

«Но и это ещё далеко не всё, поверх забора помещается колючая проволока. Теперь точно безопасно? Нет, предстоит ещё установить семь опор, которые будут значительно выше всех остальных, они будут расположены по периметру объекта. На них будут смонтированы осветительные приборы, которые будут освещать всю территорию котельной», – уточнили в пресс-службе.

Систему видеонаблюдения в настоящий момент установлена на стенах самой котельной, после её переноса на новое место, просматриваться будет не только территория котельной, но и вся придворовая территория. «Так что жители могут быть спокойны за сохранность своего имущество», – отметили в компании.

«Этот рассказ – это очередное доказательство того, что можно сделать много правильных и полезных вещей за сравнительно небольшие деньги, необходимо лишь проявить смекалку, ну и иметь высококлассных специалистов», – заключили в пресс-службе ПТС.

Теги: #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
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