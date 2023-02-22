ЖКХ

18 олимпийских бассейнов можно заполнить вывезенным из Пскова за выходные снегом - Борис Елкин

В минувшие четырехдневные выходные дорожные службы вывезли из Пскова 40 тысяч кубометров снега. Этим объемом можно заполнить 18 олимпийских бассейнов. Такое сравнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей привел глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Объем осадков, выпавших за эти выходные, в полтора раза превысил норму, - сообщил градоначальник. - Дорожные службы круглосуточно на боевом дежурстве, они убирают дороги и тротуары».

По информации, полученной от главы города, уборка и вывоз снега осуществляются по действующим контрактам. Привлечение дополнительной техники также не потребовалось, были задействованы все машины, обычно выходящие на дороги во время обильных снегопадов.

Накануне длинных выходных, 22 февраля, Борис Елкин в эфире программы «Собственной персоной» на «ПЛН FM» (102.6 FM) призвал горожан проявлять активность во взаимодействии с нанятыми ими управляющими компаниями. В том числе, в вопросах уборки дворов.

Прошедший на выходных снегопад подтвердил отсутствие у дворовых коммунальщиков стимула для качественной работы.

«Во дворах работали управляющие компании, у некоторых, к сожалению, есть просадки, - констатировал Борис Елкин. - Контрольное управление и управление городского хозяйства администрации ведут работу с управляющими компаниями, чтобы они убрались там, где еще этого не сделали».