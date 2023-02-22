Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 февраля. Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью города, в частности, работу дорожных подрядчиков и коммунальных служб по борьбе со снегом, предстоящие дорожные ремонты, обеспечение жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также расширение границ Пскова.