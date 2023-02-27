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ЖКХ

Снегопад на «четверочку»

27.02.2023 18:10|ПсковКомментариев: 0

В феврале на Псковскую область рухнуло с неба две нормы осадков. Ощутимая их часть — мокрый снег с дождем. Только что завершившиеся длинные праздники ознаменовались затяжным снегопадом. Для большой части жителей области показателем успешной борьбы ответственных лиц со стихией является чистота дорог, дворов и наличие дома электричества. Псковская Лента Новостей посмотрела, с каким итогом регион прошел сквозь циклон.

 

«Было нелегко»

Четыре балла из пяти — такую оценку уборке региональных дорог на прошедших выходных поставил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Учитывая, что вывалилось с неба, очень неплохо, - считает он. - Было нелегко, но глобального коллапса не увидел».

Недостатки в уборке снега он связывает с нехваткой техники. Выделенный на ее обновление лимит денежных средств не позволяет заменять изношенные единицы в достаточном количестве. В минувшие выходные последствия снегопада на региональных дорогах устраняли не менее 500 сотрудников дорожных служб на 400 машинах — это техника по расчистке, погрузчики, самосвалы.

«Что касается региональных дорог, то в целом неплохая ситуация, исходя из того, какой объем снега выпал. Неприятностей он, конечно, много доставил. Дорожные службы справляются достаточно оперативно», - уверен Станислав Стармолотов.

Он отметил, что 90 из 100 поступающих жалоб касаются уборки муниципальных дорог, за содержание которых отвечают районы и волости. Такую ситуацию он также связывает с финансированием — его лимиты влияют на организацию уборки.

«На расчистке муниципальных дорог сил и средств меньше, - отмечает глава дорожного комитета, - там медленнее реагируют — на три балла из пяти».

Свою оценку поставили и жители районов. Вот типичный комментарий утонувших в снегу, его оставила Елизавета Прокофьева в сообществе «Жесть по-псковски»:

«Хотелось бы обратиться к ответственным лицам за дороги Палкинского района. С пятницы снегопад, дорога не расчищена, прошла одна машина за два дня, и та с поднятой лопатой! На выезде из деревни паровоз из застрявших машин. В Палкинской администрации сказали,что чуть ли не за каждый км теперь отвечают разные компании. А дорога тем временем ни в деревнях, ни на трассе не расчищена!»

18 бассейнов снега

Иное дело, областной центр. В минувшие четырехдневные выходные дорожные службы вывезли из Пскова 40 тысяч кубов снега. Этим объемом можно заполнить 18 олимпийских бассейнов. Такое сравнение привел глава Пскова Борис Елкин.

«Дорожные службы круглосуточно на боевом дежурстве, они убирают дороги и тротуары», - сообщил градоначальник.

По информации, полученной от главы города, уборка и вывоз снега осуществляются по действующим контрактам. Привлечение дополнительной техники также не потребовалось, были задействованы все машины, обычно выходящие на дороги во время обильных снегопадов.

 

Что до ситуации во дворах, то, например, Станислав Стармолотов дипломатично оценил ее как «хуже чистится». Следует понимать, как хуже «четверки» за региональные дороги и «тройки» за муниципальные. То есть твердая оценка «два». И Борис Елкин тему с дворами и ответственными за них управляющими компаниями поднимал за прошедший месяц не раз.

«Основные претензии касались дворов, - написал он в своем Telegram-канале в начале прошлой недели. - Я неоднократно говорил, что управляющую компанию выбираете только вы и вам делать выводы оставаться с УК, которая сидит сложа руки, или нет!».

Накануне длинных выходных, 22 февраля, Борис Елкин в эфире программы «Собственной персоной» на «ПЛН FM» (102.6 FM) призвал горожан проявлять активность во взаимодействии с нанятыми ими управляющими компаниями:

«Есть у нас, к сожалению, вопросы к ряду управляющих компаний в части уборки дворов. Мы, со своей стороны, принуждаем управляйки к качественной и своевременной работе. Но жителям надо понимать, что они сами должны активно работать со своей управляющей компанией как в части уборки прилегающей территории, так и в вопросе ценообразования на услугу».

Прошедший на выходных снегопад подтвердил отсутствие у дворовых коммунальщиков стимула для качественной работы.

«Во дворах работали управляющие компании, у некоторых, к сожалению, есть просадки, - констатировал сегодня Борис Елкин с беседе с корреспондентом ПЛН. - Контрольное управление и управление городского хозяйства администрации ведут работу с управляющими компаниями, чтобы они убрались там, где еще этого не сделали».

Последний аккорд

Своя борьба была и у энергетиков. 25 февраля региональный филиал компании «Россети Северо-Запад» сообщил о работе в режиме повышенной готовности. Пришедший в Псковскую область циклон принес с собой снег и температурные качели от минус двух до плюс двух — идеальные условия для налипания снега на провода.

Устранять последствия непогоды были готовы 85 аварийных бригад и 88 единиц техники. «102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», - рапортовали на предприятии.

Все пригодилось. Уже на следующий день специалисты компании обнародовали видео, на котором аварийная бригада пробирается на гусеничном вездеходе к ЛЭП в Дедовичском районе. В кадре тяжелая техника с трудом пробивает дорогу через рыхлый снег.

На утро понедельника все социально значимые объекты получали электроэнергию в полном объеме.

На снегопад пришлась кульминация Масленицы. По-другому ее называют проводами русской зимы. В Пскове с 2019 года не сжигают зимнее чучело — запретили пожарные. Однако псковичи все же надеются, что календарная весна наступит вместе с погодной, и прошедший снегопад был последним аккордом уходящей зимы.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #снегопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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