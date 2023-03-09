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Почти все дома отключили от отопления в псковской деревне Писковичи

10.03.2023 14:11|ПсковКомментариев: 0

Почти все дома отключили от отопления в псковской деревне Писковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

«Сегодня при производстве дорожных работ экскаватором поврежден центральный ствол теплотрассы у многоквартирного дома №3. От отопления отключены практически все дома», - уточнили в администрации.

По информации муниципального предприятия «Коммунальные услуги», производство работ по устранению аварии будет начато в период с 14:00 до 15:00.Завершение работ планируется сегодня, 10 марта, в 20:00.

Подача тепла и горячей воды в дома начнется с 21:00. Информация в течение дня будет дополняться.

Теги: #писковичи #отопление
Источник: Псковская Лента Новостей
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