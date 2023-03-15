ЖКХ

Коммунальные услуги на 9 млрд рублей предоставили псковичам в 2022 году

Коммунальные услуги на 9 млрд рублей предоставили жителям Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По информации аналитиков, в общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в 2022 году, услуги жилищно-коммунального хозяйства занимали значительную долю и, по предварительным данным, составили 35,3% (11,8 млрд рублей).

Коммунальных услуг населению предоставили на сумму 9 млрд рублей (26,9% в общем объеме платных услуг), жилищных услуг – на 2,8 млрд рублей (8,4%). В среднем каждый житель области потратил на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году 19,2 тысячи рублей.