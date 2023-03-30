ЖКХ

Антон Минаков призвал обратить внимание на инициативу по списанию долгов ЖКХ

Обратить особое внимание на инициативу по списанию долгов ЖКХ за счет бюджета призвал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутат уточнил, что в социальных сетях и СМИ распространяется информация об идее списания долгов ЖКХ на региональные бюджеты.

«Надеюсь, что этот проект и фантазия не выйдут дальше», – заключил он.