️Новые тарифы на вывоз ТКО для многоквартирных домов ввели в Псковской области

С 1 июня приняты новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одного человека, в связи с чем изменится стоимость оплаты в многоквартирных домах (в соответствии с приказами №102-ОД и 103-ОД от 21.05.2026 года министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области), сообщили Псковской Ленте Новостей в компании регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп».

Изображение: региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экогрупп»

Новые тарифы:

117,49 рубля на человека (Псков; Псковский, Гдовский, Дедовичский, Островский, Палкинский, Дновский, Печорский, Плюсский, Порховский, Пыталовский, Стругокрасненский муниципальные округа);

95,91 рубля на человека (Великие Луки; Великолукский, Куньинский, Новосокольнический, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский, Бежаницкий, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Усвятский муниципальные округа).

В компании обратили внимание на то, что первые изменения будут отражены в квитанции за июнь 2026 года, которая поступит гражданам в июле 2026 года.