В интернет-приемную гендиректора псковских газовых компаний поступило более 40 обращений

Псковские газовые компании находятся на постоянной связи с потребителями, одной из площадок для общения является интернет-приемная генерального директора Антона Дымова. В интернет-приемную генерального директора псковских газовых компаний поступило более 40 обращений с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

Интернет-приемные доступны на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Это дистанционный сервис с удобным интерфейсом. Заявителю нужно выбрать тему обращения, написать вопрос, ответ поступит на электронную почту отправителя. Если требуется альтернативный вид обратной связи, его нужно указать в обращении.

С начала 2026 года через эти сервисы поступило 42 обращения. Большая часть поступает на электронную почту газовых компаний. За 5 месяцев специалистами обработано и подготовлены ответы на почти 700 обращений.

Помимо этого, граждане могут получить ответы на свои вопросы в своих «Личных кабинетах», написать в официальные социальные сети Антона Дымова и псковский газовых компаний, а также лично обратиться в клиентские центры.