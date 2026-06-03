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В интернет-приемную гендиректора псковских газовых компаний поступило более 40 обращений

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Псковские газовые компании находятся на постоянной связи с потребителями, одной из площадок для общения является интернет-приемная генерального директора Антона Дымова. В интернет-приемную генерального директора псковских газовых компаний поступило более 40 обращений с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

Интернет-приемные доступны на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Это дистанционный сервис с удобным интерфейсом. Заявителю нужно выбрать тему обращения, написать вопрос, ответ поступит на электронную почту отправителя. Если требуется альтернативный вид обратной связи, его нужно указать в обращении.

С начала 2026 года через эти сервисы поступило 42 обращения. Большая часть поступает на электронную почту газовых компаний. За 5 месяцев специалистами обработано и подготовлены ответы на почти 700 обращений.

Помимо этого, граждане могут получить ответы на свои вопросы в своих «Личных кабинетах», написать в официальные социальные сети Антона Дымова и псковский газовых компаний, а также лично обратиться в клиентские центры.

«Основная часть поступающих обращений касается газификации населенных пунктов и сроков реализации догазификации, также абонентов интересуют порядок расчетов за газ, ремонт и замена газового оборудования, установка и поверка счетчиков. Обратная связь с потребителями – важная составляющая нашей комплексной работы с абонентами. Она позволяет оценить качество и доступность наших услуг, более эффективно выстраивать взаимодействие с абонентами, улучшать работу компаний», — отметил генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АO «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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