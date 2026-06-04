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В «Газпром газораспределение Псков» идет подготовка к следующему отопительному сезону

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Специалисты «Газпром газораспределение Псков» приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду (ОЗП). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, летняя ремонтная кампания является важной частью подготовки газовой инфраструктуры к зиме — сезону максимальных нагрузок на газораспределительную систему. Выполняемые работы необходимы для обеспечения надежного, безопасного и безаварийного газоснабжения жителей, а также повышения эффективности и долговечности газовых систем.

В рамках подготовки предусмотрен большой объем профилактических и ремонтных работ. Запланировано проведение приборного обследования свыше 106 километров газопроводов, техническое диагностирование более 27 километров сетей и шесть подводных переходов.

В рамках текущей ремонтной кампании только в городе Великие Луки планируется демонтаж пяти газовых колодцев (набережная  Новослободская, улица Жукова, Никулинский сад, ответвления на ГРП № 12, ПГБ № 15, на проезде Манежном) без отключения подачи газа с бесколодезной установкой кранов в подземном исполнении.

В Псковском округе завершены работы по капитальному ремонту двух пунктов редуцирования газа. Обновленные объекты обеспечат надежное газоснабжение домов по улицах Ромашковая, Звездная, Юности в деревне Неелово-2 и улице Лесная в поселке Репки, а также индивидуальных жилых домов по улице Мелиораторов в деревне Хотицы. В завершающей стадии ремонт ШРП №8 на улице Богданова в городе Пскове, который обеспечивает газом дома по улицам Старотекстильная, Белинского, Птичья, Ветряная, Торошинская, Богданова, Белинского, Подберезская, Леона Поземского, на Птичьем и Садовом переулках.

«Наша главная цель – создать максимальный запас прочности газораспределительной системы, чтобы каждый дом был обеспечен теплом и газом стабильно, вне зависимости от погодных условий. Мы не стоим на месте, стараемся идти в ногу со временем, вводим в работу более современные, надежные и безаварийные технологии, которые в течение 20-30 лет гарантирует безопасную эксплуатацию газопроводов», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

В числе запланированных на летний период работ также текущий ремонт запорной арматуры, текущий ремонт ГРП и ШРП, текущий ремонт установок электрохимзащиты, покраска газопроводов.

В ходе летней ремонтной кампании по подготовке к ОЗП 2026–2027 годах будут отремонтированы 76 газовых ковера, восстановлены и обновлены 1 530 опознавательных знаков и указателей привязок газопроводов и охранных зон.

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