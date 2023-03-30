ЖКХ

Замечания по капремонту крыши дома в Пыталово начали исправлять после проверки прокуратуры

Ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств по договору капитального ремонта в Пыталовском районе начали проводить по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В 2017 году в рамках программы капитального ремонта в многоквартирном доме в Пыталово провели работы по ремонту кровли. В 2021 году управляющая компания выявила, что на крыше дома отсутствует один колпак на дымоходе, наружная сторона дымохода разрушилась, повреждена и отсутствует часть снегорассекателя. Фонд капитального ремонта Псковской области неоднократно уведомляли о необходимости провести работы в рамках гарантийных обязательств, однако фонд эту информацию игнорировал.

Уже в ходе проверки прокуратуры района фонд капремонта принял меры к подрядной организации по устранению нарушений. В настоящее время установлен новый снегорассекатель, остальные работы проведут при наступлении благоприятных погодных условий.

По данному факту в адрес Фонда капитального ремонта Псковской области внесли представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.