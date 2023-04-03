ЖКХ

Анализы горячей воды в детском саду и в квартирах трех жилых домов взяли в псковской Родине

Анализы горячей воды в детском саду и в квартирах трех жилых домов взяли в псковской Родине. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Для устранения загрязнений трубопроводов в течение периода с 29 марта по 2 апреля «Комуслуги» проводили промывку системы горячего водоснабжения. «Ежедневно вода забиралась из системы для проведения анализов на наличие нефтепродуктов. По результатам анализов на данный момент наблюдается значительная положительная динамика», - отметила Наталья Федорова.

Для приведения в нормативное состояние внутридомовых сетей, их промыли в период с 2 по 3 апреля. «Сегодня во второй половине взяты анализы горячей воды в детском саду и в квартирах трех жилых домов. Исходя из результатов, которые будут получены после 18:00, до вас будет доведена информация о пригодности воды к пользованию», - заверила Наталья Федорова.

Напомним, в квартирах жителей деревни Родина, фактически являющейся пригородом Пскова, горячая вода идет с запахом керосина.