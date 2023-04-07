ЖКХ

В псковском микрорайоне Паневик осветят 16 улиц

Строительство линии наружного освещения началось в микрорайоне Паневик города Пскова. Об этом сообщил глава муниципалитета Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Подрядчик крепит к существующим опорам крюки, а уже на следующей неделе начнет монтаж кабеля. В планах также установить недостающие опоры, заменить старые и смонтировать новые светодиодные светильники», – отметил Борис Елкин.

До конца октября в Паневике осветят 16 улиц. Длина линии составит около 7 км.

«Люди просили давно. В прошлом году разработали проект, прошли госэкспертизу. В этом году сделаем!» – подчеркнул глава города.

Кроме того, проектируется освещение еще на 9 улицах в Пскове: Маргелова, Линейной, Новаторов, Подвишенской, Индустриальной, Псковской, Окраинной, Ранней и Декабристов – в общей сложности более 12 км.