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Конец света отменяется: как в Пскове избавляются от «темных пятен»

25.11.2022 12:16|ПсковКомментариев: 0

С октября по апрель солнце - редкий гость в регионах Северо-Запада. Многие улицы до весны погружаются во тьму. Жители Пскова уже привыкли к сезонному полумраку, но не перестают верить в лучшее и добиваться установки фонарей на неосвещённых участках.

Светильников не хватает не только в удалённых микрорайонах, но и в центральной части города. Псковская Лента Новостей выяснила, в каких псковских дворах можно снимать фильмы ужасов, и когда там станет светлее.

 

Локации для «Сталкера»

Добраться в центр, не переломав ноги и не попав под машину - это целый квест для жителей Завокзалья. Особенно в зимний период. Ежедневно десятки жителей бредут на работу или в больницу почти в кромешной темноте, так как на протяжении многих лет на улице Паровозной вблизи пешеходного моста не горят фонари. Псковичи даже иронизируют на тему того, что атмосфера по ту сторону железнодорожного вокзала идеально подходит для съёмок фильма ужасов или создания новой локации в игре «Сталкер».

В администрации города уверяют, что и хотели бы изменить ситуацию, да не могут: сети наружного освещения на данном участке находятся на балансе ОАО «РЖД». В компанию направлена информация о необходимости сделать территорию светлее, но пока действий не последовало.

А на соседней улице Железнодорожной наконец-то появятся долгожданные светильники. По контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова ООО «Новолайт» протягивает новую линию практически вдоль всей улицы на участках от Советской Армии до переулка Лени Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда.

«Утром сегодня не поверил своим глазам - вдоль улицы Железнодорожной, где нет освещения, по поводу чего было немало обращений, лежат железобетонные опоры. Неужели будет скоро свет, и перекресток с улицей Паровозной приведут в относительный порядок?» - обрадовался один из местных жителей, написав обращение на сайте губернатора.

На данный момент подрядчик установил 27 опор, смонтировал 44 светильника и проводит пуско-наладку оборудования. Часть фонарей уже освещают дорогу. Остается лишь небольшой участок, на котором завершается техприсоединение к энергосетям. Работы планируется завершить до 30 ноября. Чему жители микрорайона, в котором и без того имеется ворох проблем, несказанно рады.

Подходят к концу аналогичные работы и на улице Алмазной. Здесь тоже часть фонарей - от улицы Чудской до Алмазной, 5а - уже введена в строй. До конца ноября светло станет до пересечения с Шоссейной.

«Свернуть шею, переломать ноги»

Обещают восстановить освещение и во дворе на Коммунальной, 69а. По словам местных жителей, в январе 2022 года фонари отремонтировали после очередных обращений. Но они отработали две недели, после этого во дворе снова воцарилась тьма. «Утром и вечером можно "свернуть шею, переломать ноги", а впереди зима, гололёд. Детям по темноте страшно идти и возвращаться из школы», - негодуют местные жители.

В УГХ нам сообщили, что работоспособность светильников на придомовой территории восстановят не позднее 23 декабря. До тех пор жителям, видимо, придётся запастись карманными фонариками.

Нет освещения по дороге к детскому саду № 58. «Я веду ребёнка в сад в 8 утра, идешь, как по пустырю, неужели нельзя было установить какое-то освещение, и такая же ситуация вечером, когда иду забирать ребёнка! Прошу принять меры», - написала псковичка на сайте главы региона.

Меры обещают принять, но не скоро. В УГХ отметили, что установка фонарей на улице Юности от Инженерной до детского сада № 58 включена в план проектирования и строительства сетей наружного освещения. Оно появится в 2024-2026 годах при условии достаточного финансирования.

Немного раньше планируется рассмотреть вопрос замены светильников на пешеходном мосту в Финском парке. Псковичи пожаловались на некачественное освещение объекта, которым в связи с реконструкцией Троицкого моста пользуется большое количество людей. «Сейчас наступает зима, и рано темнеет. На мосту фактически нет нормального освещения», - отмечают горожане.

В управлении городского хозяйства подчеркнули, что до 30 декабря подрядчик проверит и при необходимости восстановит работу фонарей. А в 2023 году их, возможно, заменят на более современные.

Придётся подождать и жителям Запсковья, которые сообщали об отсутствии фонарей по пути от проспекта Энтузиастов, 5а к ближайшим магазинам. «Возвращаемся вечером с ребенком с тренировки, очень темно, если дождь - то лужи, дорожки оставляют желать лучшего. Зато в сквере Народовластия очень много фонарей, перенесите хотя бы один в сквер, где темно», - предложил автор обращения на сайте губернатора.

Ответ был опубликован от имени главы Пскова Бориса Елкина. Отмечалось, что организация наружного освещения на участке от дома № 5а по проспекту Энтузиастов до кафе «Калейдоскоп» включена в соответствующий план. Предположительно, свет здесь появится в 2023-2025 годах. Опять же, «при условии достаточного финансирования».

Тёмные пятна убирают

Отсутствие света в проездах, темнота во дворах, недостаточное освещение перекрёстков — количество жалоб по этой теме в зимний период традиционно зашкаливает. Псковичи жалуются в соцсетях и на сайтах госорганов, в ряде случаев проблему удаётся решить.

Улица Алмазная. Фото Александра Елисеева

К примеру, в начале ноября сотрудники ЦУР Псковской области зафиксировали множество сообщений по поводу отсутствия уличного освещения. В обращениях горожане упоминали улицу Звездную, проспект Энтузиастов, Сиреневый бульвар, территорию сквера на улице Западной.

В итоге были приняты меры, и удалось восстановить освещение по улицам Ротной, 23 Июля и Стахановской. В сообщении ЦУР отмечалось, что фонари по проспекту Энтузиастов, улицам Труда, Звездной, Новосёлов, Лепешинского, Николая Васильева работают в штатном режиме. До 30 ноября планировали вернуть свет на улице Киселева у домов №№ 25, 27, 27а, 29.

Работа в этом направлении постоянно ведётся, хоть и не всегда теми темпами, о которых мечтают горожане. Ранее руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий анонсировал проектирование освещения порядка восьми улиц города. И это, по его словам, еще не конец.

Линии наружного освещения часто появляются в рамках реконструкции улиц и благоустройства общественных территорий. В настоящее время по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» завершена установка фонарей на фасадах многоквартирных домов № 6 и 22 по улице Стахановской. До 9 декабря освещение появится на фасадах домов № 15 по переулку О. Зобова, № 48 по улице Новоселов, № 83 по улице Юбилейной.

А в 2023 году, по данным УГХ, планируется выполнить работы по строительству линии наружного освещения в микрорайоне «Паневик». Но снова с припиской «при условии достаточного финансирования».

В рамках 2-го этапа реконструкции улицы Кузбасской Дивизии появится освещение на территории сквера на улице Западной. В будущем светлее станет на набережной реки Псковы от Высокой башни до Троицкого моста, на улице Калинина.

Кроме того, разрабатывается освещение автомобильных дорог и тротуаров для безопасного передвижения граждан. «Мы убираем темные пятна с лица города», - уверяет начальник УГХ.

Ходить на ощупь

Аналогичная ситуация с освещением сложилась не только в Пскове, но и в других муниципалитетах региона. Там постепенно наводят порядок в рамках различных проектов.

К примеру, освещение появится у пешеходного перехода на дороге Писковичи - Струково в Псковском районе — установят два уличных светильника.

В Локнянском парке появились фонари и видеонаблюдение в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Острове продолжается реконструкция площади и сквера имени Героя Советского Союза К.И. Назаровой в рамках реализации проекта «Блики времени». После окончания работ там тоже станет светлее.

Не так давно прошло благоустройство посёлка Дубрава-1 Великолукского района. Правда, сперва новые фонари почему-то не горели. После обращения жителей в администрацию свет появился, и посёлок преобразился. «Благодарю за такую быструю реакцию! Признаться, не ожидал», - отметил местный житель.

К сожалению, деньги на установку освещения находят не всегда. «С наступлением темноты ходить по улице невозможно, только на ощупь, либо с использованием фонарика. На улице проживает много детей, которые возвращаются домой со школ и дополнительных занятий, когда уже на улице темно. Транспорт не всегда в темноте может заметить пешехода и вовремя остановиться, что угрожает жизни и здоровью людей», - пожаловалась великолучанка, проживающая на улице Молочная Горка.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев ответил ей, что строительство новой линии уличного освещения по этой улице пока не предусмотрено. Но пообещал рассмотреть вопрос в ближайшие годы.

Похожая ситуация сложилась на улице Литейной в южной столице региона. Жители уже устали писать жалобы, а денег по-прежнему нет.

Получше обстоят дела с уже существующими фонарями, по какой-либо причине выходящими из строя. Так, в октябре было восстановлено освещение на улице Киевский Тупик в Великих Луках. До зимы обещали обеспечить светом Нелидовский проезд. «У нас в доме живут дети и пенсионеры, которым приходится зимой в 17:00 идти по темноте из магазина. Очень хотелось бы вашей помощи», - обратилась горожанка к властям.

В администрации города заверили, что закупят новые светодиодные светильники.

Ноябрь и декабрь - самые темные месяцы в году, и именно в это время обостряется проблема освещения улиц. Жители многих микрорайонов вынуждены стойко переносить все тяготы и невзгоды зимы, пробираясь сквозь сугробы в полумраке. Многие искренне надеются на сохранение снежного покрова, ведь с ним гораздо светлее. И стараются не думать о возможных сюрпризах стихии, которая способна усугубить ситуацию с электроснабжением.

Ульяна Ловыгина

Теги: #зима #Освещение #фонарь #свет
Источник: Псковская Лента Новостей
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