ЖКХ

На регулярных стихийных свалках в Пскове могут установить видеокамеры

На регулярных стихийных свалках в Пскове могут установить видеокамеры. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мусор активно наблюдается в районе частных секторов, когда все начинают вывозить мусор к помойкам. И не только тот, который подвержен утилизации, но и строительный мусор. Очень много крупногабаритного мусора, который нужно отдельно вывозить. Сейчас заключен контракт на ликвидацию мусорных свалок, которые образуются стихийно», – сказал Александр Грацкий.

Он также уточнил, что в прошлом году глава города Пскова поставил задачу проработать вопрос с установкой камер видеонаблюдения.

«К концу прошлого года была поставлена задача. Мы сейчас активно ее прорабатываем – это установка камер наблюдения. У нас есть определенные места, где систематически происходит скопление. Мы проработали с поставщиками услуг стоимость и возможность установки видеокамер с фиксацией лиц», – уточнил Александр Грацкий.