Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 апреля
|№ п/п
|Наименование контрагента
|Дебиторская задолженность на 1 апреля, рублей
|Просроченная дебиторская задолженность на 1 апреля, рублей
|КОМБЫТ
|907 856 841,94
|619 368 398,05
|1
|МП города Пскова «ПТС»
|482 769 972,20
|241 275 023,53
|2
|МУП «ЖКХ» Островского района
|120 665 245,92
|108 319 617,73
|3
|МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|91 475 204,81
|87 084 586,06
|4
|МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|44 925 574,07
|42 807 757,78
|5
|Порховское МПТСиК
|46 477 910,81
|40 113 916,25
|6
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|49 989 792,44
|44 298 309,87
|7
|МП ЖКХ Дедовичского района
|14 568 622,02
|13 159 703,84
|8
|МУП «Невельские теплосети»
|18 338 359,31
|17 686 364,72
|9
|МУП «Искра»
|16 853 583,78
|11 161 000,00
|10
|Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|7 143 834,89
|4 715 048,32
|11
|МУП «Локнянское ЖКХ»
|5 014 774,68
|2 870 515,66
|12
|МУП «Палкинская ПМК»
|4 402 574,85
|2 528 230,01
|13
|МП «Печорские теплосети»
|3 188 134,04
|2 381 324,28
|14
|ОАО «Уют»
|2 043 258,12
|967 000,00