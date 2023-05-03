ЖКХ

Ремонт сетей завершили на улице Ижорского Батальона в Пскове

Ремонт сетей завершили на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

В время ремонта сетей на улице Ижорского Батальона работникам предприятия пришлось раскопать часть асфальтного покрытия между домами № 8, 8а и 6а. В результате половина микрорайона оставалась без горячей воды.

«Сложно в это поверить, но после отключения не поступило ни одной жалобы, жители на столько привыкли, что не обращают внимание на такие мелочи», – рассказали на предприятии.

Ремонт шел по плану, однако, вскоре работы пришлось остановить, так как участок в 42 метра был полностью забит отложениями.

«Чтобы вы понимали, наши коллеги банально не смогли его прочистить. В ход шли и удары об асфальт, металлическая арматура, кувалды, но всё было бесполезно. Казалось, что на ближайшие несколько недель жители могут остаться без горячей воды, но произошло Первомайское чудо, иначе и не назвать», – добавили в «Псковских тепловых сетях».

На предприятии напомнили, что во время ремонта прошлого участка во время плановой замены сетей, трубы пришлось искать почти месяц. Привозили их из Санкт-Петербурга, процедура была долгой. На этот раз ремонтная служба предприятия делала заявку на перекладку трассы в одном из районов города, где оказалась трубная продукция подходящего диаметра. После всех необходимых согласований, трубы выписали со склада и доставили на объект.

Сети с нормативным сроком службы в 50 лет пришлось выбросить после трёх лет эксплуатации. «Один из объектов ремонтной программы не будет отремонтирован, так как материалов больше нет, когда они придут снова, никто не знает», – заключили на предприятии.