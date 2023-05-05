Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках на летний период. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.
Плановые остановки проводятся для технического обслуживания и ремонта оборудования котельных «Тепловых сетей» города.
- котельная № 1 (улица Пушкина, 29А) - с 16 по 29 мая,
- котельная № 4 (улица Гастелло, 32) - с 16 по 29 мая,
- котельная № 5 (набережная Новослободская, 16) - с 31 мая по 13 июня,
- котельная № 7 (улица Ломоносова, 11 А) - с 22 по 24 мая, с 3 по 13 июля,
- котельная № 8 (улица Холмская, 3 А) - с 17 по 18 мая, с 14 по 15 июня, с 12 по 13 июля, с 16 по 17 августа, с 6 по 7 сентября,
- котельная № 11 (проспект Октябрьский, 13 А) - с 24 мая по 6 июня,
- котельная № 15 (улица Гоголя, 3а) - с 21 июня по 4 июля,
- котельная № 17 (улица Щорса, 86 Б) - с 30 мая по 1 июня, с 14 по 15 июня, с 11 по 13 июля, с 15 по 17 августа, с 5 по 7 сентября,
- котельная БМК (улица Зенцовская, 10 А) - с 19 июня по 2 июля,
- котельная № 6 (деревня Суханово) - с 19 по 23 июня, с 17 по 21 июля, с 14 по 17 августа.