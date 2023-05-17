ЖКХ

За неделю с территории двух псковских СНТ вывезли более 120 кубометров отходов

Ломовозы «Экопрома» вывезли более 120 кубометров отходов из садово-некоммерческих товариществ «Пристань-1» и «Пристань-2» в Псковском районе за последнюю неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Систематический вывоз отходов играет ключевую роль в поддержании здоровья и безопасности населения, а также в сохранении чистоты окружающей среды. Способствует преображению городской и сельской местности, создает более приятную и экологически улучшенную обстановку», – отметили в «Экопроме».

Работники регоператора отметили, что еженедельно в СНТ «Пристань-1» и «Пристань-2» образуются горы отходов различного происхождения. Два раза в неделю спецтехника «Экопрома» вывозит отходы из указанных садоводств.