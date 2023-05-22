ЖКХ

Псковский «Горводоканал» ищет сотрудников в связи с приемом на обслуживание ливневки

Городские ливневые канализации перешли в хозяйственное ведение муниципального предприятия «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Официальные акты приема в настоящее время подписаны. Как рассказал директор предприятия Константин Болотин, фактически идет процесс приема сетей. Оценка их состояния полностью еще не проведена.

«Сейчас наша главная задача – обеспечить техническое поддержание ливневки в рабочем состоянии. Далее предстоит полноценная техническая инвентаризация ливневой канализации», - сказал директор.

В связи с приемом ливневки на обслуживание, на предприятии начали набор сотрудников. Сейчас открыто 25 вакансий.

Инженер-технолог – зарплата 54 100 рублей;

Инженер-эколог - зарплата 58 200 рублей;

Инженер - зарплата 52 600 рублей;

Инженер по инвентаризации сетей - зарплата 58 200 рублей;

Инженер-энергетик - зарплата 52 600 рублей;

Механик гаража - зарплата 58 200 рублей;

Бригадир на участках основного производства - зарплата 38 500 рублей;

Специалист по учету - зарплата 38 500 рублей;

Специалист по работе с абонентами - зарплата 41 300 рублей;

Диспетчер - зарплата 46 000 рублей;

Медицинская сестра - зарплата 33 800 рублей;

Слесарь аварийно-восстановительных работ рублей (временно на период отсутствия основного работника) - зарплата 34 800 рублей;

Слесарь аварийно-восстановительных работ - зарплата 33 800 - 39 600 рублей;

Слесарь-ремонтник (временно на период отсутствия основного работника) - зарплата 46 400 рублей;

Слесарь-ремонтник - зарплата 33 800 рублей;

Оператор на фильтрах - зарплата 29 000 рублей;

Электрогазосварщик - зарплата 33 800 рублей;

Машинист насосных установок - зарплата 33 800 рублей;

Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) - зарплата 46 400 рублей;

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - зарплата 33 800 - 39 600 рублей;

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Временно на период отсутствия основного работника) - зарплата 46 400 рублей;

Водитель автомобиля - зарплата 33 800 рублей;

Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания - зарплата 39 600 рублей;

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобиля - зарплата 38 500 рублей.

Резюме можно направить по электронной почте: grigoreva_nv@vdkpskov.ru или позвонить в отдел кадров муниципального предприятия: 79-20-20.