Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 мая.
|№ п/п
|Наименование контрагента
|Дебиторская задолженность на 1 мая, рублей
|Просроченная дебиторская задолженность на 1 мая, рублей
|КОМБЫТ
|839,155,880.90
|632,878,296.62
|1
|МП города Пскова «ПТС»
|414,451,611.08
|237,777,268.12
|2
|МУП «ЖКХ» Островского района
|116,866,628.02
|109,075,878.88
|3
|МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|94,445,145.55
|91,475,204.81
|4
|МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|46,149,213.01
|44,925,574.07
|5
|Порховское МПТСиК
|49,245,088.09
|45,184,488.96
|6
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|53,747,825.76
|49,989,792.44
|7
|МП ЖКХ Дедовичского района
|15,547,733.10
|14,568,622.02
|8
|МУП «Невельские теплосети»
|18,468,424.83
|18,122,683.07
|9
|МУП «Искра»
|14,206,006.25
|10,639,000.00
|10
|Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|3,131,382.35
|1,700,000.00
|11
|МУП «Локнянское ЖКХ»
|4,085,111.67
|3,044,259.02
|12
|МУП «Палкинская ПМК»
|3,907,968.14
|2,754,898.68
|13
|МП «Печорские теплосети»
|3,034,532.67
|2,472,368.43
|14
|ОАО «Уют»
|1,869,210.38
|1,148,258.12