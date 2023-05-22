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Ремонт теплосетей начался на улице Кузнецкой в Пскове

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

Как организовать вывоз мусора в местах, где отсутствует круглогодичное проживание, рассказали в «Экопроме»

«Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать? ВИДЕО

Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила специалист

Закончить строительство очистных сооружений в Заплюсье подрядчик обещает раньше срока