Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги работы за 29 мая

Опубликован отчёт о проделанной работе коммунальных служб Великих Лук за прошедший первый рабочий день недели. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:
- ручная уборка тротуаров на проспекте Гагарина, улице Ухтомского;
- ручная уборка лотковой части дороги на улице Гражданской;
- механическая уборка лотковой части на улицах Широкой и Глинки;
- ремонт колодца на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Октябрьского.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- обслуживание детских игровых площадок;
- погрузка ранее скошенной травы;
- скос травы на площадях Матросова, Ленина, в парке «Петровский»;
- уборка скверов на проспекте Гагарина у мебельного комбината, на перекрестке улиц Гражданской и Вокзальной, на улице Холмской, на улице Некрасова у музыкальной школы, на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Октябрьского, на площади Рокоссовского;
- уборка от мусора подхода к мосту над железнодорожными путями со стороны проспекта Гагарина;
- посадка и полив растений на клумбах города;
- формовочная стрижка кустарников на набережной реки Ловати;
- уборка прилегающей к Братскому кладбищу территории.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнены:
- нанесение дорожной разметки на перекрестках улиц Зверева и Энгельса, Зверева и Комсомольской;
- замена неисправных дорожных знаков;
- ямочный ремонт на улицах Гоголя, Рижской, Прудной, Глинки, Вокзальной, в переулке Пушкина;
- подготовительные работы к предстоящему ремонту во дворах в переулке Нелидовском.