ЖКХ

Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги работы за 29 мая

Опубликован отчёт о проделанной работе коммунальных служб Великих Лук за прошедший первый рабочий день недели. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:

- ручная уборка тротуаров на проспекте Гагарина, улице Ухтомского;

- ручная уборка лотковой части дороги на улице Гражданской;

- механическая уборка лотковой части на улицах Широкой и Глинки;

- ремонт колодца на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Октябрьского.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:

- обслуживание детских игровых площадок;

- погрузка ранее скошенной травы;

- скос травы на площадях Матросова, Ленина, в парке «Петровский»;

- уборка скверов на проспекте Гагарина у мебельного комбината, на перекрестке улиц Гражданской и Вокзальной, на улице Холмской, на улице Некрасова у музыкальной школы, на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Октябрьского, на площади Рокоссовского;

- уборка от мусора подхода к мосту над железнодорожными путями со стороны проспекта Гагарина;

- посадка и полив растений на клумбах города;

- формовочная стрижка кустарников на набережной реки Ловати;

- уборка прилегающей к Братскому кладбищу территории.

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнены:

- нанесение дорожной разметки на перекрестках улиц Зверева и Энгельса, Зверева и Комсомольской;

- замена неисправных дорожных знаков;

- ямочный ремонт на улицах Гоголя, Рижской, Прудной, Глинки, Вокзальной, в переулке Пушкина;

- подготовительные работы к предстоящему ремонту во дворах в переулке Нелидовском.