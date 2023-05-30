ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о количестве и качестве воды в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения Пскова холодной питьевой водой. Десятки тысяч кубометров воды в сутки нужно подавать Пскову. Часть ее подогревается до нужной температуры, часть подается в холодном виде. Но и та, и другая должна отвечать требованиям безопасности. Как работает «Горводоканал», чтобы у нас из крана текла вода в нужном количестве и качестве? Какова нынче в наших трубах пропорция воды из надземного и подземного водозабора? Зачем нужна станция умягчения воды и как идет ее строительство? Как на качество воды влияет возраст водопроводных сетей и готовы ли горожане платить больше за их модернизацию?

Телефон студии 56-73-72.

Трансляция завершена.