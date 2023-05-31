ЖКХ

Подмоченная репутация: почему замагнитить счётчик на воду плохая идея

Чтобы уменьшить плату за воду, некоторые «народные умельцы» ставят на приборы учёта магниты. Как правило, применение таких технологических новшеств заканчивается печально. Проверяющие легко могут его обнаружить. Так, контролеры муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в ходе одной из поверок наткнулись на мощный магнит на счетчике холодной воды. Чем грозит незаконный расход коммунального ресурса собственникам – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Лицом к лицу с потребителями

Рутинный обход контролёра начинается со звонка в домофон. Жильцы многоквартирного дома извещены заранее: предупреждение о дате и времени проверки появляется у двери подъезда на доске объявлений за пару недель.

Сотрудники предприятия оценивают правильность снятия показаний, соответствие номера счётчика с базой «Горводоканала», также проверяется наличие пломбы на приборе учёта и его работоспособность.

Контрольные показания счетчиков заносятся в специальную ведомость. Затем проверяются документы на приборы учета – свидетельства о поверке.

По закону сотрудники «Горводоканала» должны совершать поквартирный обход раз в полгода, а в некоторых домах такую проверку совершают работники управляющих компаний.

Обычно недобросовестные потребители стараются не пускать контролёров в квартиру, либо быстро снимают магнит перед тем, как открыть двери. Но может случиться, что поставившего прибор человека дома не будет, двери откроет ребёнок или жильцы просто забудут о магните.

В одну из таких поверок жильцы одной из новостроек на Дальнем Завеличье не успели скрыть следы обмана: контролёр обнаружил на счётчике металлический аксессуар.

Риск не стоит экономии

Дело в том, что магнит — это не невинный способ экономить. Если человек расходует воду, но не платит за неё — он ворует, то есть совершает правонарушение.

«Наши сотрудники в ходе проверки выявили наличие магнита на приборе учёта. Общаясь с коллегами, выяснил, что по стране статистика таких случаев тоже печальная. На самом деле, многие этим грешат. Мы будем применять в отношении нарушителей все меры воздействия: наказывать штрафами, произведем перерасчёт. Наша правовая служба сейчас подготавливает претензию. Мы сделаем процесс показательным, чтобы граждане несколько раз подумали, прежде чем обманывать и нас, и соседей. Хотелось бы призвать жителей не баловаться такими вещами, платить исправно по показаниям приборов учета. И экономить воду внутри своей жизнедеятельности», – отметил директор МП города Пскова «Горводоканал» Консантин Болотин.

Он пояснил, что в большинстве домов стоят общедомовые приборы учёта. Разница между показаниями каждой квартиры и общим счётчиком - это так называемые «общедомовые нужды». То есть неоплаченный ресурс распределяется на соседей, они начинают платить больше, чем фактически потребили. Обманщик обсчитывает прежде всего своих соседей, которые вынуждены возмещать его израсходованные кубометры, не подозревая об этом.

Начальник службы по правовому и кадровому обеспечению предприятия Галина Дроздова напомнила, что взаимоотношения между ресурсоснабжающей организацией и оппонентами регулируется постановлением правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг...». Правилами контролируется использование установленных приборов учёта внутри квартир.

«Вы не представляете, что можно найти на приборе учёта: начиная от всевозможных иголочек, заканчивая настоящими магнитами. Контролер фиксирует нарушение, составляет акт о несанкционированном вмешательстве в счётчик. Мы будем действовать только в рамках правового поля. Граждане должны понимать, то, что произошло, по сути – кража ресурса, воровство, поэтому на законодательном уровне предусмотрена ответственность. Если потребители попадают в такую ситуацию, то самый минимум, который им грозит, – десятикратное начисление. Условно говоря, если вы платите за воду 500 рублей, в следующем месяце вы заплатите 5000 рублей. Это внушительная сумма, возможно, это кого-то и остановит. Прибор признаём недействующим, что влечёт сопутствующие расходы по его замене», - уточнила специалист.

Для физических и юридических лиц также предусмотрена административная ответственность, суд может назначить административный штраф от полутора тысяч рублей. Дело может дойти и до уголовной ответственности.

Экономия в законе

Специалисты говорят, что экономить можно и нужно и без незаконных ухищрений. Сознательный подход к использованию воды – здоровая привычка, которой так не хватает желающим платить по счетам поменьше. И дело не только в деньгах - экономя ресурсы, мы вносим своё вклад в сохранение экологии.

Жильцам многоквартирных домов не стоит оставлять включённой воду, когда она не используется, например, выключать кран во время чистки зубов. Полезно установить аэратор на излив смесителя, он разбивают струю на мелкие капли, что создаёт больший напор, но уменьшает расход воды. Хорошую экономию дают стиральные и посудомоечные машины.

Способов экономии множество, при этом качество жизни не пострадает. Достаточно просто изменить свои привычки потребления

Интернет пестрит сомнительными предложениями по экономии воды, такие способы – себе дороже. Даже кратковременное воздействие магнитных приспособлений не останется незамеченным проверяющими органами – прибор выходит из строя, а расплата за такие деяния ложится серьёзным финансовым грузом на плечи предприимчивых обитателей городских многоэтажек. Разумное потребление поможет экономить и без магнитов, а проверок и штрафов бояться больше не придётся.

Мария Королёва