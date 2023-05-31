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Скопившуюся после переноса контейнера для ТКО свалку ликвидировали на Завокзалье

Стихийную свалку, которая образовалась на улице Железнодорожной в Пскове после того, как оттуда убрали контейнер для твердых коммунальных отходов, ликвидировали. Снимки в редакцию Псковской Ленты Новостей прислал местный житель.

«Свалку убрали, на какие-то пакеты лежат. На Железнодорожной, 4 стоят три бака, наверное, один из них тот самый. На старое место бак не вернули, теперь ближайший метрах в 100, в не таком проходном месте», - рассказал местный житель.

Ранее сообщалось, что местные жители обратились по данному вопросу к депутату Псковской городской Думы Алесе Михачевой. Она заявила, что в ближайшее время контейнер должны вернуть назад.

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Свалка до ликвидации

Затем в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») пояснили, что контейнер для твердых коммунальных отходов на улице Железнодорожной, 5 в Пскове перенесли в другое место по запросу депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, в связи с коллективным обращением от местных жителей, а также по причине того, что прошлая площадка не была включена в соответствующий реестр.

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По вопросу ликвидации стихийной свалки на прошлом месте расположения контейнера местным жителям рекомендовали обратиться в администрацию Пскова.