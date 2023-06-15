ЖКХ

Директор «Водоканала» об улучшении качества воды и неприятном запахе в Великих Луках

Масштабный этап реконструкции очистных сооружений муниципального предприятия «Водоканал» завершается в Великих Луках по программе «Чистая вода». Какие конкретные объекты были модернизированы? Действительно ли это было необходимо? Как проделанная работа отразится на качестве воды, подаваемой в дома великолучан? Чем вызван неприятный запах в городе и как можно с ним бороться? На эти и другие вопросы ответил директор предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов.

- Евгений Владимирович, завершается масштабный этап реконструкции «Водоканала». Скажите, какие работы были проделаны в рамках этого этапа и как это повлияет на качество воды, которая будет поступать в дома великолучан?

- «Водоканал» проводит реконструкцию по трем программам: очистные сооружения водопровода и канализации. Что касается водопровода, это программа «Чистая вода», 2020-2022 годы. Возникли проблемы определенные, и программу продлили до июля 2023 года.

Программа завершается. Согласно этой программе прошла реконструкция шести реакторов по очистке воды от сероводорода. Была организована определенная автоматизация, чтобы диспетчеры видели качество очистки воды от сероводорода. Программа позволит нам, во-первых, улучшить качество очистки, во-вторых, увеличить количество чистой воды, подаваемой в городе. Это две основные вещи.

- Конкретно на каких объектах была произведена модернизация?

- Биологические очистные сооружения канализации водоканала и очистные сооружения скважин, это канализация и вода.

- Скажите, пожалуйста, поподробнее, благодаря каким программам, проектам удалось это все организовать?

- Во-первых, программа «Чистая вода», как я уже сказал, это федеральная программа. Туда же входит и очистка реки Волги. А другая программа — через Фонд содействия реформированию ЖКХ, это уже касается канализации. В реализации программы участвовали все структуры. Это и город, городские власти, и область, областные власти. Ну и, разумеется, сам «Водоканал».

- То есть это комплексная многоступенчатая работа?

- Да. От заполнения определенных документов до защиты данных документов в Москве. И уже потом, разумеется, финансирование — и городское, и областное, и «Водоканал» сам часть средств оплатил из своего бюджета.

- Скажите, действительно ли требовалась модернизация?

- Горожане хотят получать чистую воду? Хотят. Очистным сооружениям из подземных источников более 40 лет. Понятно, оборудование работает 40 лет. Любое оборудование через 40 лет требует определенного ремонта. И вот благодаря этой программе мы получили более 100 миллионов рублей, которые были направлены на реконструкцию, на ремонт данного оборудования, которое участвует в очистке воды от сероводорода.

Это позволило нам увеличить объем чистой воды, продаваемой в город, и значительно увеличить объем чистой воды. Глава города Козловский Николай Николаевич давно поставил передо мной задачу: в трудные моменты, когда качество воды в реке падает, вода становится очень отвратительной, нужно иметь возможность обеспечить город водой из подземных источников. Ориентируясь на данную цель и была проведена программа по реконструкции реактора.

Этой зимой в январе шел дождь. Вода в реке Ловати была ужасная по цвету, цветность превышала 200 градусов. Такого в истории реки не бывало. И если бы не было очистных сооружений скважин, воду, которую мы подавали в город, мы бы не смогли очистить. И вот в эти периоды мы 85-90% воды из очистных сооружений подаем сюда, смешиваем ее с речной и подаем город. То есть город практически был переведен на подземные источники. Это удалось реализовать благодаря реконструкции очистных сооружений водопровода.

- Жители Великих Лук часто жалуются на неприятный запах в городе. Многие винят в этом «Водоканал». Что можете об этом сказать?

- Это уже очистные сооружения канализации. Первый этап строился в начале 70-х годов. Не было ни улицы Дружбы, ни Кулево (деревня в Великолукском районе — ред.), массовой такой застройки в Кулево не было. На отшибе стояли очистные сооружения, объект выполнял свои функции, принимал сточные воды, очищал их. Ну и понятно, сейчас, когда под стены объекта город разросся, а биологические очистные сооружения по всей России имеют одну технологию: это огромные чаши, диаметр у нас, наверное, 50 метров, и их 12 штук. И при определенном направлении ветра запах всегда появляется, он распространяется и в город.

В своей работе мы не нарушаем абсолютно ничего. Все делается согласно технологии, очищается, складируется, вывозится. У «Водоканала» есть склад. Вернее, вода биологически очищается от ила, избыточный ил обезвоживается, складируется, затем грузится на машины и вывозятся на склад хранения. Склад хранения у нас в деревне Криплянка. Он официально зарегистрирован, есть в федеральном реестре. Там ил выгружается, и склад этот, наверное, с 2001-2002 года на балансе «Водоканала». И мы туда вывозим этот осадок. В определенные моменты, когда у нас роза ветров направлена на город, в городе может появляться запах.

Сейчас в городе областная проверка, которая проверяет качество уборки города. Мы с представителем областного правительства ездили по объектам «Водоканала», я его водил, как раз в тот момент были жалобы на запах. Вывод такой: все делается согласно технологии, там ужасного страшного запаха просто нет. Но мы работаем над тем, чтобы вообще не было запаха. Мы изучаем опыт Российской Федерации, других водоканалов, зарубежный опыт. Попробовали использовать ряд препаратов, которые убирают этот запах, но результаты не совсем удовлетворительное.

Сейчас мы договорились с Томским университетом, который разрабатывал еще один препарат. Он должен где-то в конце следующей недели к нам прийти, мы его испытаем, может быть, получим удачные результаты.

Также для устранения запаха в прошлом году «Водоканал» попробовал попасть в еще одну федеральную программу, которую реализует Росатом. Как бы запах сам исходит из ила, который в себя забирает все эти загрязнения сточных вод, вот оттуда основная часть запаха. Росатом в России внедряет технологию по сбраживанию этого осадка, и вырабатыванию из него газа. После сбраживания количество осадка резко уменьшается, процентов на 50, и запах исчезает в процессе сбраживания, а сбраживание происходит в закрытых сосудах. Поэтому эта технология позволит полностью избавить город, избавить прилегающие к очистным сооружениям дома от постороннего запаха. Мы надеемся, что у нас сотрудничество получится. Сейчас уже это сотрудничество на стадии решения вопроса с областным правительством. То есть мы здесь провели несколько встреч, посмотрели все экономические показатели, что у нас получится, посмотрели достаточность материалов для того, чтобы это все сделать. Вроде, все получается. И сейчас уже на уровне областного правительства решают, чтобы город Великие Луки выбрать пилотным проектом для внедрения данной технологии. Я уверен, что у нас все получится с помощью губернатора.

- А объем ила не увеличился по сравнению с предыдущими годами?

- Нет, объем не увеличился. Технология у нас отработана давно. Ориентировочно, 6 грамм на литр ила. Эта технология применяется, как я помню, с 2012 года.

- То есть нужно приобрести какое-то новое оборудование?

- Во-первых, должно быть большое федеральное финансирование. Это большой комплекс, прежде чем ил обезвоживать, он будет подаваться в газгольдеры, сбраживаться, будет вырабатываться газ. Газ будет подаваться на генераторы, которые из этого газа будут вырабатывать электроэнергию.

Во-первых, это бешеная экономия. То есть электроэнергия для «Водоканала» будет бесплатно вырабатываться от этого газа. И уже остаток ила можно будет использовать с добавками, например, древесных опилок, как продукт, как удобрение. То есть абсолютно безотходная технология: бесплатная электроэнергия, выработка очень ценного микробиологического удобрения. Вот такая технология. Она работает в России. Росатом уже в четырех больших городах — Орел, Дагестан — эту технологию применяет, она внедрена.

- И в Пскове нет такого?

- На Северо-Западе нет такого вообще. Как поступают крупные города? В Санкт-Петербурге этот осадок сжигают, но это очень дорого. Это могут позволить себе крупные города, крупные водоканалы, где большие средства.

- Безопасно ли сжигание для экологии?

- Ставятся корбюра на выбросы, они полностью поглощают все эти вредные выбросы. Но это тоже деньги, для нас это не подходит. Стоимость очистки воды тогда будет золотая.

Беседовала Ксения Иванова