ЖКХ

Крышу обновили в доме №76 на улице Инженерной в Пскове

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. В соответствии с краткосрочным планом на 2023 год обновили крышу дома №76 на улице Инженерной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядчик демонтировал старую кровлю, отремонтировал стяжку и выполнил устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также отремонтированы парапеты, балконные плиты, вентиляционные каналы и кабины выхода на крышу.

Работы по капитальному ремонту крыши выполнены в полном объеме, 16 июня состоялась приемочная комиссия. Собираемость взносов на капитальный ремонт по вышеуказанному дому составляет порядка 82%.