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Как вернуть деньги за оплату ЖКХ в «СберБанк Онлайн», рассказали псковичам

С начала года жители Псковской области оплатили квитанции ЖКХ через приложение «СберБанк Онлайн» на сумму свыше 3,7 млрд рублей, совершив при этом порядка 3,6 млн транзакций. По количеству операций это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 14% больше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Оплата услуг ЖКХ с помощью приложения «СберБанк Онлайн» - самый простой и быстрый способ: не нужно никуда идти, достаточно отсканировать QR-код с квитанции. При этом не придётся вводить длинные реквизиты. Для проведения оплаты достаточно открыть на смартфоне приложение «СберБанк Онлайн», нажать «Сканировать QR-код» на главном экране и навести камеру на QR-код. «Все реквизиты для оплаты заполнятся сами, вам останется только подтвердить оплату», - уточнили в банке.

Кроме того, за оплаченные квитанции ЖКХ можно вернуть деньги.

«Если у вас есть накопленные бонусы "СберСпасибо", спустя 3 дня и в течение 45 дней с момента совершения платежа вы можете полностью или частично обменять бонусы на рубли», - рассказали в пресс-службе.

Вернуть деньги за оплаченную коммуналку обратно на свою карту можно в приложении «СберБанк Онлайн» по простой инструкции:

Найти в приложении раздел «Кошелёк», пролистать влево до вкладки «СберСпасибо» и «Подробнее».

Нажать «Конвертировать бонусы в рубли». Появится список недавних платежей.

Выбрать платёж, за который нужно вернуть деньги на карту.

Выбрать количество бонусов, которые нужно обменять и подтвердить операцию.

За 1 конвертируемый бонус можно вернуть от 0,5 до 0,75 рубля в зависимости от уровня привилегий.

«Мы еще более упростили клиентам "СберБанк Онлайн" оплату коммуналки. Если у вас не одна, а несколько квитанций, все счета по вашему адресу размещены в одном месте и оплатить их можно одним кликом с сервисом "Дом". Кроме того, оплачивая квитанции за коммуналку через приложение Сбербанка, вы не только экономите время, но и деньги. Онлайн комиссия за расчеты в приложении в три раза ниже, чем при оплате квитанций в офисе банка и составляет всего 1%», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.