ЖКХ

Полномочия комитета по ЖКХ в сфере капремонта расширили в Псковской области

Законопроект, расширяющий полномочия комитета по строительству и ЖКХ, приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Теперь у комитета имеются полномочиями по определению услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капремонт, входящих в перечень услуг и (или) работ, указанный в части 1 статьи 24 закона области № 1336-ОЗ.

Такие услуги и (или) работы будут определяться в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 29 декабря 2022 года № 1159/пр.

Также полномочия комитета дополняются полномочиями по установлению порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, принимающей выполненные работы.

Депутаты единогласно одобрили законопроект.