ЖКХ

Проектировщики комплекса очистных сооружений в Порхове отказались от ведения авторского надзора

Проектировщики комплекса очистных сооружений в Порхове, к которым ранее возникло немало претензий, отказались от ведения авторского надзора. «АНВ Энергопроект» направил в адрес районных властей письмо с предложением расторгнуть контракт, аргументируя тем, что документация не нуждается в корректировке. Перспективы дальнейшей стройки подрядчик, заказчик-муниципалитет, кураторы в лице комитета по сельскому хозяйству обсудили на очередной планёрке с участием председателя Собрания Александра Котова и вице-губернатора Нинели Салагаевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Авторский надзор готов досрочно сложить полномочия по соглашению сторон», - сообщил глава Порховского района Юрий Семенов. Организация, которой теперь предстоит детально дорабатывать проект на месте, будет определена в ближайшие дни. Смена авторского надзора позволит отказаться от настойчивой рекомендации закупать всё оборудование готовыми модулями у одного поставщика. Теперь подрядчик сможет разбить приобретение по срокам и заменить компоненты аналогами.

У «Маслосырзавода» сменился собственник, но обязательства построить локальные очистные сооружения сохранились – есть решение суда. Нормативы для стоков, которые завод в перспективе будет сбрасывать муниципальному предприятию для биологический доочистки, необходимо скорректировать в соответствии с требованиями Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Сейчас они установлены районным Собранием с учётом ограниченных возможностей старых очистных.

«Требования должны отвечать технологии новых сооружений. Исходя из этих параметров, нужно вести переговоры с руководством и скорее заключать соглашение», - обратил внимание коллег Александр Котов.

На сегодняшний день подрядчик «Эколос-ПроектСтрой» завершил работы по подготовке площадки для первого павильона и котлована под выпуск сточных вод, завершает работы на траншее отвода, на следующей неделе начнётся укладка труб.

Председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов обратил внимание строителей на необходимость ритмичного и своевременного освоения бюджетных средств: общая стоимость проекта – 600 млн рублей, часть из них необходимо обязательно использовать в этом году. По словам подрядчиков, на средства аванса уже приобретён необходимый металл, оплачен бетон и трубы. В ближайшей перспективе и строительство, и оплата выполненных работ должны проходить без заминок.