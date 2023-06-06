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Путешествие одного контейнера

06.06.2023 09:44|ПсковКомментариев: 0

Жителям Завокзалья традиционно не везёт. Зимой сугробы и гололёд, весной распутица и подтопления, а летом ароматы «ванили» со свалки. Возле пешеходного моста через железнодорожные пути раньше стоял контейнер, но почему-то исчез, а люди продолжили выносить туда мусор. В итоге сотни горожан вынуждены ежедневно ходить на работу, в школу, в поликлинику мимо несанкционированного место накопления.

Псковская Лента Новостей выяснила, куда и почему переставили бак, кто должен убирать эту и другие свалки, и кто мусорит в других микрорайонах Пскова.

 

Таинственное исчезновение

Казалось бы, «мусорная» проблема в Пскове постепенно решается. Контейнерные площадки в достаточном количестве есть вблизи многоквартирных домов и в частном секторе, по всему городу расставлены баки для вторсырья. Но жители продолжаются жаловаться на нехватку мест накопления, нерадивых соседей, которые выбрасывают в контейнеры для ТКО всё, что душе угодно, и обилие стихийных свалок.

Одна из них появилась в мае на улице Железнодорожной, 5 после того, как оттуда убрали бак для смешанных отходов. Ёмкость стояла вблизи пешеходного моста, который связывает Завокзалье с центром города. Очевидно, что сюда приносили мусор жители окрестных домов, а проходящие мимо люди имели возможность выбросить завалявшуюся в кармане мелочёвку в положенное место, а не в ближайшие кусты.

Однако внезапно контейнер исчез. Жители до поры до времени не замечали этого, пока не скопилась гора отходов. Судя по всему, люди продолжили выносить мусор в привычное место, при этом отсутствие пластиковой ёмкости никого не смутило. И с наступлением тёплых дней проходящие мимо пешеходы получили возможность насладиться не только видом свалки, но и её запахом.

Активные горожане забили тревогу и обратились к своему окружному депутату Псковской городской Думы Алесе Михачевой. Она заверила, что вопрос не только уборки свалки, но и возвращения контейнера прорабатывается. «Люди по старой привычке, к сожалению, несут мусор и складывают там, видя, что контейнера нет», - констатировала Алеся Михачева, отвечая на соответствующий вопрос радиослушателя в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Дозвонившаяся псковичка рассказала, что свалка с каждым днём только растёт.

Спустя несколько дней возле пешеходного моста стало чище. Кто-то убрал часть мусора, а оставшийся аккуратно сложил в чёрные пакеты, оставив их лежать на земле. Сейчас и они исчезли.

На момент написания данного материала территория, о которой идёт речь, выглядела так. Хочется верить, что и впредь здесь будет чисто.

Ближайшая контейнерная площадка находится на Железнодорожной, 4. Там стоят два синих бака и один жёлтый — для вторсырья. Оборудованная контейнерная площадка расположена неподалёку от места, где исчез контейнер, но в не таком проходном месте. Она предназначена для жителей окрестных домов частного сектора. Пешеходы там ходят редко ввиду отсутствия тротуара и фактической необходимости.

Кто виноват, и что делать?

В филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») пояснили, что бак с Железнодорожной, 5 перенесли в другое место по запросу депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, в связи с коллективным обращением от местных жителей, а также по причине того, что прошлая площадка не была включена в соответствующий реестр.

«Органами местного самоуправления обустроена площадка места накопления ТКО, включенная в реестр, у дома №4 на улице Железнодорожной. В связи с чем контейнер с перекрестка улиц Железнодорожной (у дома №5) и Паровозной в Пскове перевезен на вышеуказанную оборудованную контейнерную площадку», - говорится в ответе регионального оператора по обращению с ТКО на официальный запрос ПЛН.

Контейнерная площадка на Железнодорожной, 4

В компании напомнили, что схему размещения мест накопления ТКО определяют местные власти, к которым и следует обращаться в случае необходимости установки дополнительных или новых баков. В последнем случае орган МСУ рассмотрит возможность обустройства места размещения контейнерной площадки, внесёт её в реестр, оборудует в соответствии с нормами СанПиНа, после чего подаст заявку в «Экопром» на поставку контейнеров.

Требования СанПинНа к оборудованию контейнерных площадок:
Место накопления должно находиться на твёрдом покрытии и иметь трехстороннее ограждение высотой не менее 1 м.
На площадке должна быть размещена информация об организации, которая вывозит мусор, о лицах, ответственных за её содержание, о сроках вывоза отходов.
Необходимо наличие подъездного пути.
Расстояние до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций — не менее 25 м.
Мусоросборники должны быть закрыты и находиться в исправном состоянии.

Если площадка уже есть, но баков на ней не хватает, решить вопрос несколько проще и быстрее. К примеру, жители многоквартирного дома в переулке Машиниста, 3 попросили поставить ещё один контейнер на существующую площадку. По словам жителей микрорайона, даже при ежедневном вывозе отходов баки часто стоят переполненные, в связи с чем нужен как минимум один дополнительный. В управлении городского хозяйства администрации Пскова в ответ на обращение заявителя сообщили, что направили в «Экопром» письмо о рассмотрении возможности установки нового бака.

Неравный бой

«Больше контейнеров нужно по всему городу», - констатировал подписчик группы микрорайона «Болота» в соцсети в контакте. Мы вынуждены с ним согласиться, в том числе потому, что в Пскове продолжают появляться всё новые свалки.

По вопросу их ликвидации, в том числе на прошлом месте расположения контейнера на Железнодорожной, в «Экопроме» также посоветовали обращаться в администрацию Пскова. Дело в том, что мусор на муниципальных землях входит в зону ответственности органа местного самоуправления. Как правило, несанкционированные места накопления ликвидируются в рамках договоренностей регоператора с муниципалитетами. Если же площадка находится в ведении управляющей организации или юрлица, то поддерживать её в чистоте обязаны именно они.

По данным городской администрации, в 2022 году в Пскове ликвидировали 300 несанкционированных свалок, объем отходов составил 5269,7 кубометра. В текущем году, по состоянию на 30 апреля, были убраны уже 92 несанкционированные свалки объёмом 982,5 кубометра.

Несмотря на впечатляющие результаты уборки, мусора в областном центре по-прежнему хватает. В создании свалок участвуют как обычные горожане, так и предприниматели, различные организации и предприятия, не желающие заключать договоры на вывоз мусора.

К примеру, навалы мусора регулярно образуются на контейнерной площадке на пересечении улиц Советской Армии и Кирпичной. «Все проезжающие, не совсем сознательные граждане, постоянно выбрасывают строительный и прочий мусор, не подлежащий накоплению в данном месте сбора ТКО. Прошу вас разместить информации о штрафах за подобные действия. Готов предоставить доступ к камере видеонаблюдения», - такое сообщение поступило в адрес регоператора от горожанина.

Фото из группы регоператора в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, с 11 января 2023 года за мусор, выброшенный из машины, может грозить конфискация автомобиля, но только при повторном случае загрязнения территории. За первую такую разгрузку гражданам придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 30 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы вырастут в два раза.

«Надеемся, что и правоохранительные органы проявят свое участие: будут способствовать установлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих законодательство в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - выразили надежду в «Экопроме».

«Ошапуркинг»

Как бы ни старались власти, коммунальные службы и правоохранительные органы, речь идёт, прежде всего, о сознательности граждан и организаций, вернее, о её отсутствии в некоторых случаях. К примеру, при складировании на контейнерных площадках мусора, который не относится к ТКО. В Пскове таких фактов предостаточно, регоператор регулярно публикует адреса мест накопления отходов, где навалены строительные отходы, автомобильные шины. Совсем недавно была установлена новая масштабная свалка покрышек на контейнерной площадке в Крестовском переулке, 20.

Фото из группы регоператора в соцсети "ВКонтакте"

«Все говорят о том, что должно быть чисто, критикуют чиновников и винят всех кроме себя, а может для начала нужно обратить внимание на свои собственные действия?» - недоумевают в «Экопроме».

А жильцы дома № 2 на улице Гражданской сообщили в редакцию ПЛН о нерадивых соседях, которые устроили свалку строительного мусора прямо возле подъезда.

«Хорошо, что пока остальные соседи держатся, а то известны случаи, когда на такие стихийные свалки другие люди начинают подносить свой мусор. А зачем дальше идти, если вот оно здесь - вышел из подъезда, и пожалуйста», - высказал опасения читатель.

И они не напрасны, как показывает случай на улице Железнодорожной и в ряде других районов города. Некоторые псковичи почему-то не могут/не хотят доносить свои мусорные пакеты до положенных мест и оставляют там, где душе угодно. Выбрасывают из окон домов и автомобилей, «забывают» на лестничных площадках, вывозят в лес или выкидывают в водоёмы.

Кто-то идёт дальше и занимается вредительством: поджигает контейнеры, которые и так местами в дефиците. В Пскове пластиковые баки для ТКО горят с завидной регулярностью, редкая неделя проходит без поджогов контейнерных площадок и мусоропроводов. От подобного вандализма город явно не становится чище.

За порчу контейнеров может грозить не только административная, но и уголовная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167, 214 УК РФ, а в случае хищения - по статьям 158, 161 УК РФ.

Чем руководствуются люди, когда решают поджечь контейнер, сказать сложно. Наверное, это те же личности, которые крушат памятники, ломают скамейки, портят внешний вид зданий, разрушают городские пространства. Вероятно, «ошапурками», как окрестил вандалов губернатор, можно смело назвать и тех, кто лишает добропорядочных граждан возможности пользоваться услугой по обращению с ТКО. Всех, кто устраивает свалки, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, либо уничтожает контейнеры.

Каждая несанкционированная свалка не свалилась с неба. У неё есть свой создатель: тот, кто первый бросил в кусты пакет с отходами или выгрузил возле контейнерной площадки тонну кирпичей. Так будем же сознательнее, нужно бережнее относиться к усилиям тех, кто убирает весь производимый нами мусор, добивается установки баков и их вывоза, ратует за экологию. Ведь от чистоты места, в котором мы живём, напрямую зависит продолжительность и качество жизни каждого из нас.

Ульяна Ловыгина

Теги: #свалка #мусор #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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