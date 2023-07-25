ЖКХ

Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону: График напряженный, но мы за сети спокойны

О подготовке областного центра к отопительному сезону рассказал директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы сейчас находимся на экваторе большой и сложной работы. В этом году мы сами для себя задрали очень высокую планку. Межотопительный сезон в этом году длится не пять месяцев, а четыре. Планы мы построили так, что должны сделать больше, чем в прошлый очень удачный ремонтный сезон», – рассказал Игорь Максимов.

Он уточнил, что работники «Псковских тепловых сетей» работают сверхурочно, в том числе и по выходным, чтобы успеть выполнить все необходимые для начала отопительного сезона работы в срок. К тому же, в этом году предприятие не получило поддержки подрядных организаций.

«График напряженный, но мы за сети спокойны. Тревожит иногда подготовка зданий и жилых помещений, за которыми мы следим. Сейчас у нас 1412 жилых домов, куда мы подаем тепло и горячую воду, из них на сегодня готовы 32%, нами принято и зафиксировано. В прошлом году на такую же дату было 59%», - добавил Игорь Максимов.

Директор «Псковских тепловых сетей» связал это с тем, что предприятие ужесточает условия приемки по опыту прошлых лет.

«Сейчас нам управляющие компании сдают дом и два, и три раза, пока не добиваемся. Управляющие компании - это наши братья по оружию, мы одно дело делаем, но их очень много по городу, я ни раз это говорил. 1412 домов управляются 54 управляющими компаниям. Всего 134 хозяина в нашем жилом фонде. Очень тяжело с этим управляться, поэтому, начиная с июля, жестко ведем статистику и, как бы ни обижались наши коллеги, мы ее обнародуем», – рассказал Игорь Максимов.

На сегодняшний момент некоторые управляющие компании не предоставили ни одного подготовленного к отопительному сезону дома «Псковским тепловым сетям», резюмировал он.